Zeynep Tuğçe Bayat: Bol bol senaryo yazdım

Yalnız başına geldiği AVM’de yakın dostlarıyla bir araya gelip koyu bir sohbete oturan Zeynep Tuğçe Bayat, restoran çıkışında kendine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Bayat, "Pandemi sürecinde evde bol bol kısa film ve dizi senaryoları yazdım. Yapmış olduğum bu çalışmayı daha da ileriye götürüp adımı duyurmak istiyorum. Bakalım her şeyi zaman gösterecek" dedi.