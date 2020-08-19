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19.08.2020 - 14:06 |

Zeynep Tuğçe Bayat: Bol bol senaryo yazdım

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Zeynep Tuğçe Bayat: Bol bol senaryo yazdım
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Yalnız başına geldiği AVM’de yakın dostlarıyla bir araya gelip koyu bir sohbete oturan Zeynep Tuğçe Bayat, restoran çıkışında kendine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Bayat, "Pandemi sürecinde evde bol bol kısa film ve dizi senaryoları yazdım. Yapmış olduğum bu çalışmayı daha da ileriye götürüp adımı duyurmak istiyorum. Bakalım her şeyi zaman gösterecek" dedi.

Zeynep Tuğçe Bayat: Bol bol senaryo yazdım

Magazin Haberleri Bülteni (19 Ağustos 2020)İşte megazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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