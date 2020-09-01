Zeynep Tuğçe Bayat'tan balayı pozu!

Uzun zamandır aşk yaşayan 46 yaşındaki Cansel Elçin ve 29 yaşındaki Zeynep Tuğçe Bayat sessiz sedasız evlenmişti. Şimdilerde balayında olan çiftten Zeynep Tuğçe Bayat, eşine verdiği pozu yayınladı.

Güzel oyuncunun fotoğrafına beğeni yağarken, renkli bikini takımı ve uyumlu pareosu da çok beğenildi.

Karantina günlerini evde geçiren Zeynep Tuğçe Bayat, geçtiğimiz ay bu süreçte bol bol senaryo yazdığını söylemiş ve "Yapmış olduğum bu çalışmayı daha da ileriye götürüp adımı duyurmak istiyorum" demişti.