01.09.2020 - 08:27 |
Zeynep Tuğçe Bayat'tan balayı pozu!
Geçtiğimiz hafta kendisi gibi oyuncu Cansel Elçin ile dübya evine giren Zeynep Tuğçe Bayat, balayında verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
Uzun zamandır aşk yaşayan 46 yaşındaki Cansel Elçin ve 29 yaşındaki Zeynep Tuğçe Bayat sessiz sedasız evlenmişti. Şimdilerde balayında olan çiftten Zeynep Tuğçe Bayat, eşine verdiği pozu yayınladı.
Güzel oyuncunun fotoğrafına beğeni yağarken, renkli bikini takımı ve uyumlu pareosu da çok beğenildi.
Karantina günlerini evde geçiren Zeynep Tuğçe Bayat, geçtiğimiz ay bu süreçte bol bol senaryo yazdığını söylemiş ve "Yapmış olduğum bu çalışmayı daha da ileriye götürüp adımı duyurmak istiyorum" demişti.
Murat Övüç'e eski basketbolcu Zaza Enden'den tokat!Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a da küfür etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı. Övüç'ün bu kez de yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği ve Soylu'ya küfür ettiğini iddia edildi. Bu iddiaların ardından Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden, Murat Övüç'e tokat attı. Görüntülerde 'O benim ablam ben ona küfür etmedim' diyen Murat Övüç'ün o anları sosyal medyadan yayınlandı.