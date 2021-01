Kar yağmasına sevindiğini belirten Zeynep Tuğçe Bayat, "Çok mutlu oldum. Kışla aram yok ama kışı da hissetmek istiyoruz, dünyanın dengesi değişmesin. Kış da lazım. Çok önceden düşünmemiz gerekiyordu iklimsel değişiklikleri. Bu pandemi dönemi birçok şeyin farkındalığını arttırdı. Umarım bir şeylerin daha çok farkına varırız" dedi.

"HER OYUNCUNUN HAYALİ"

Rol aldığı 'Kuruluş Osman' dizisindeki rolünün kendisini zorladığını ve bu nedenle mutlu olduğunu dile getiren oyuncu, "İlk başta zorlandım ama şu an alıştım. Çok da seviyorum aksiyonu, zaten her oyuncunun hayalidir zorlanmak. Kimseye öyle kolay şey yapmak istemez. Sahneler zor ama eğitimcilerimiz iyi, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"ANNELİK KISMET"

Bayat, geçtiğimiz yaz evlendiği Cansel Elçin'le zamansızlıktan görüşemediklerini söylerken, annelikle ilgili soruya, "Bu ara o da çok yoğun. Sette geçtiğimiz günlerde ziyarete gittim görüşebilmek için. Olursa saklanacak bir durum olmuyor, haberiniz olur. Şimdilik kısmet diyelim" yanıtını verdi.