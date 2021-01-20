Kar yaÄŸmasÄ±na sevindiÄŸini belirten Zeynep TuÄŸÃ§e Bayat, "Ã‡ok mutlu oldum. KÄ±ÅŸla aram yok ama kÄ±ÅŸÄ± da hissetmek istiyoruz, dÃ¼nyanÄ±n dengesi deÄŸiÅŸmesin. KÄ±ÅŸ da lazÄ±m. Ã‡ok Ã¶nceden dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiz gerekiyordu iklimsel deÄŸiÅŸiklikleri. Bu pandemi dÃ¶nemi birÃ§ok ÅŸeyin farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±. UmarÄ±m bir ÅŸeylerin daha Ã§ok farkÄ±na varÄ±rÄ±z" dedi.

"HER OYUNCUNUN HAYALÄ°"

Rol aldÄ±ÄŸÄ± 'KuruluÅŸ Osman' dizisindeki rolÃ¼nÃ¼n kendisini zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu nedenle mutlu olduÄŸunu dile getiren oyuncu, "Ä°lk baÅŸta zorlandÄ±m ama ÅŸu an alÄ±ÅŸtÄ±m. Ã‡ok da seviyorum aksiyonu, zaten her oyuncunun hayalidir zorlanmak. Kimseye Ã¶yle kolay ÅŸey yapmak istemez. Sahneler zor ama eÄŸitimcilerimiz iyi, elimizden gelenin en iyisini yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.

"ANNELÄ°K KISMET"

Bayat, geÃ§tiÄŸimiz yaz evlendiÄŸi Cansel ElÃ§in'le zamansÄ±zlÄ±ktan gÃ¶rÃ¼ÅŸemediklerini sÃ¶ylerken, annelikle ilgili soruya, "Bu ara o da Ã§ok yoÄŸun. Sette geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde ziyarete gittim gÃ¶rÃ¼ÅŸebilmek iÃ§in. Olursa saklanacak bir durum olmuyor, haberiniz olur. Åžimdilik kÄ±smet diyelim" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Â