Zirvede kar keyfi

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri, sömestr tatilinin başlamasıyla soluğu kışlık tatil beldelerinde aldı. Ünlü isimler, Uludağ’ın yanı sıra tercihlerini Kartalkaya ve Palandöken’den yana da kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu, Palandöken’de görüntülendi. Yarı yıl tatilinde çocuklarıyla kayak yapan İmamoğlu, Palandöken’i çok beğendiğini söyledi. Kış tatilinde objektiflere takılanlar arasında; Nergis-Enis Pekuysal, Naz Avşar ve Öznur Yakın gibi isimler de vardı.