Zirvedeki günlerimi hatırlattı

Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Şarkıcı, gazete-cilerin “Seçil Hanım size ne kattı?” sorusuna, “Bana çalışma hırsı verdi. Zirvede olduğum en güzel günleri tekrar hatırlattı. Kendi aramızda bir edebiyat yarattık. Türkçe konuşuyoruz ama sanki ‘Seçilce’ veya ‘Serdarca’ gibi. Daha da bir şey vermesin, bu bana yeter. Kendisi kalbi de güzel, iyi bir insan“ derken, Gür ise “Serdar bana mutluluk verdi ve çok huzurluyum” yanıtını verdi.



