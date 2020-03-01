‘Zorla vicdan olmaz’

Demet Akalın ile Timur Acar, günlük yaşantısında ve sosyal medyada eğlence hayatına devam eden insanlara tepki gösterdi. Akalın, “Biz evde yemek yemeye utanırken, bazıları öpüşüp ve gezerken çektiği video’ları sayfalarında paylaşıyorlar. Ya birilerinde kalp yok ya da Mehmetçiğin adını çocukken bile duymadılar. Kimseye zorla vicdan takamıyorsunuz ama biraz saygı...” diyerek, tepki gösterdi. Acar ise, “Sokakta kimsenin umrunda değil. Yazıklar olsun” yazıp, sayfasını karattı.