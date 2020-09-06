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06.09.2020 - 07:00 |

‘Zorlanıyoruz’

Sedef Avcı, sosyal medyadan oğlu Can’la paylaştığı fotoğrafla, online eğitimde zorlandıklarını belirtti.

‘Zorlanıyoruz’
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Sedef Avcı, sosyal medyadan oğlu Can’la paylaştığı fotoğrafla, online eğitimde zorlandıklarını belirtti. Oyuncu, “Can da ben de gerçekten zorlanıyoruz. Geçtiğimiz yıl birinci sınıfa başlayan ve marttan beri evde eğitim gören çocuğu, sekiz saat bilgisayar başında tutmak inanılmaz zor. Okul disiplinine daha yeni uyum sağlamışken, bu zor sisteme alıştırmak emek istiyor. Tüm denklemler karıştı” diye konuştu.

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