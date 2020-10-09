09.10.2020 - 18:07 |
Zuhal Topal'la Sofrada Ayten kayınvalide neden öldü? Ayten Çayırdere kimdir?
Hafta için beş gün boyunca Fox TV ekranında izleyiciler ile buluşan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta ekrana gelen bölümlerde yarışan Ayten kayınvalide kimdir, neden öldü sorusu gündeme geldi. Yarışmanın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Ayten Çayırdere'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Peki Zuhal Topal'la Sofrada Ayten Çayırdere kimdir?
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta yarışan kayınvalideler arasında yer alan Ayten Çayırdere geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Bu hafta ekrana gelen yeni bölümde yarışan kayınvalidelerden olan Ayten Çayırdere'nin ölüm haberi Zuhal Topal'la Sofrada resmi sitesi üzerinden açıklanırken Ayten Çayırdere'nin yakınlarına başsağlığı dilendi
AYTEN ÇAYIRDERE NEDEN ÖLDÜ?
Ayten Çayırdere geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
AYTEN ÇAYIRDERE KİMDİR?
Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında yarışan Ayten Çayırdere 18 yıl önce eşini kaybetmiş. Renkli kişiliği ile dikkat çeken Ayten Hanım yarışmaya 20 yıllık gelini Gülşen Çayırdere ile beraber katılmıştı. Ayten Çayırdere aslen Trakyalı.