Zülfü Livaneli’den corona virüsü açıklaması

Zülfü Livaneli’nin corona virüs test sonucunun pozitif çıktığı ve usta sanatçının, ailesiyle birlikte bir hastanede karantina altında tutulduğu iddia edilmişti. Livaneli, hakkında ortaya atılan bu iddialar sonrasında sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Zülfü Livaneli, söz konusu haberin doğru olmadığını sağlığının yerinde olduğunu açıkladı.