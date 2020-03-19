MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Zülfü Livaneli’den corona virüsü açıklaması
19.03.2020 - 09:17 |

Zülfü Livaneli’den corona virüsü açıklaması

Hakkında corona virüse yakalandığına dair bir haber yapılan usta sanatçı Zülfü Livaneli'den açıklama geldi.

Zülfü Livaneli’den corona virüsü açıklaması

Zülfü Livaneli’nin corona virüs test sonucunun pozitif çıktığı ve usta sanatçının, ailesiyle birlikte bir hastanede karantina altında tutulduğu iddia edilmişti. Livaneli, hakkında ortaya atılan bu iddialar sonrasında sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Zülfü Livaneli, söz konusu haberin doğru olmadığını sağlığının yerinde olduğunu açıkladı.

Zülfü Livaneli’den corona virüsü açıklaması

Esra Akkaya: Son uçakla gelebildikOyuncu Esra Akkaya, yıllar önce evlat edindiği oğlu ve annesiyle birlikte Londra'ya yerleşmişti.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Övgü aldı

Övgü aldı

Sürpriz doğum günü

Sürpriz doğum günü

‘Herkes eve kapansın!’

‘Herkes eve kapansın!’

‘Dikkat ediyoruz’

‘Dikkat ediyoruz’

Sıradaki Haber