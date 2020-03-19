19.03.2020 - 09:17 |
Zülfü Livaneli’den corona virüsü açıklaması
Hakkında corona virüse yakalandığına dair bir haber yapılan usta sanatçı Zülfü Livaneli'den açıklama geldi.
Zülfü Livaneli’nin corona virüs test sonucunun pozitif çıktığı ve usta sanatçının, ailesiyle birlikte bir hastanede karantina altında tutulduğu iddia edilmişti. Livaneli, hakkında ortaya atılan bu iddialar sonrasında sessizliğini bozdu.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Zülfü Livaneli, söz konusu haberin doğru olmadığını sağlığının yerinde olduğunu açıkladı.