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Haberler Magazin Haberleri 'Zümrüdüanka' dizisinde flaş ayrılık! Sosyal medyadan veda etti
03.12.2020 - 10:14 |

'Zümrüdüanka' dizisinde flaş ayrılık! Sosyal medyadan veda etti

Fox TV'de ekrana gelen Zümrüdüanka'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dizide Hamit karakterini canlandıran Doğukan Güngör, senaryo gereği ölerek diziye veda etti.

'Zümrüdüanka' dizisinde flaş ayrılık! Sosyal medyadan veda etti
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Başrollerini Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Hatice Aslan, İsmail Hacıoğlu, Selim Bayraktar, Gökçe Eyüboğlu ve Ayten Uncuoğlu’nun paylaştığı 'Zümrüdüanka' dizisinde Behram Özgüç'ün oğlu Hamit karakterini canlandıran Doğukan Güngör diziye veda etti.

Oyuncu Doğukan Güngör ise sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımına "Her gün büyüyen ailemize selam olsun. Her şey için sonsuz teşekkürler sevgiyle sarılıyorum hepinize. Hoşçakal Hamit" notunu düştü.

Zümrüdüanka dizisinde flaş ayrılık Sosyal medyadan veda etti

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