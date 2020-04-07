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    HaberlerAktivite Haberleri 23 Nisan testi seni bekliyor!
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    07.04.2020 - 17:22 |

    23 Nisan testi seni bekliyor!

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında ne kadar bilgili olduğunu ölçmeye ne dersin? Soruları yanıtla ve değerlendirme sonucunu gör.

    23 Nisan testi seni bekliyor!

    1. 23 Nisan’da hangi bayram kutlanır?

    A. Cumhuriyet Bayramı

    B. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

    C. Gençlik ve Spor Bayramı


    2. 23 Nisan 1920’de ne oldu?

    A. Bahar geldi.

    B. Türk milletini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi açıldı.

    C. Atatürk Samsun’a çıktı.

    3. Ulusal Egemenlik ne demektir?

    A. Egemenliğin ulusa ait olmasıdır.

    B. Mutluluk demektir.

    C. Egemen adlı birinin ulusa seslenişidir.


    4. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kimlere armağan edilmiştir?

    A. Annelerimize

    B. Çocuklara

    C. Babalarımıza

     

    5. 23 Nisan kim tarafından çocuklara armağan edilmiştir?

    A. Mustafa Kemal Atatürk

    B. Nasreddin Hoca

    C. Ömer Seyfettin

     

    HESAPLAMA ZAMANI

     

    En çok A varsa

    23 Nisan hakkında bilgin var ama bu konuda kendini çok daha fazla geliştirebilirsin. Biraz araştırma yapmaya ne dersin?

    En çok B varsa

    Sen bu işi çözmüşsün. Bu konuda arkadaşlarına ders bile verebilirsin. Bizce hemen arkadaşlarını topla ve onlara 23 Nisan’ın önemini anlat.

    En çok C varsa

    23 Nisan denildiği zaman aklına bahar ve çiçekler geliyor sanki. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı senin bayramın oysa ki. Biraz araştırdığında çok güzel bilgiler edineceğine eminiz.

     

    CEVAPLAR

    1. B

    2. B

    3. A

    4. B

    5. A

    Begüm ve Ceyhun, Fahriye Evcen'in meydan okumasına katıldıOyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, magazin dünyasının eğlenceli çiftleri arasında yer alıyor. Çift, karantina günlerinde Fahriye Evcen’in başlattığı parmak hareketleri meydan okumasına dahil oldu.
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