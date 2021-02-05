Ahşap Ev Yapımı Ve Malzemeleri: Kartondan Maket Ev Nasıl Yapılır?

Çocuklu ailelerde özellikle hafta sonları verimli ve etkili zaman geçirebilmek için, aile içi iletişimi güçlendirebilmek için, ortaya bir ürün çıkarmanın zevkini yaşayabilmek için birçok etkinlik mevcuttur. Çocuklarla yapılacak olan etkinliklerin yanı sıra kişisel bir hobi olarak da kişinin kedisi için yapacağı aktiviteler bulunur.

Ahşap Ev Malzemeleri

500 adet dondurma çubuğu

Silikon tabancası veya ahşap tutkalı

Maket bıçağı

İsteğe göre ahşap boyası

Ahşap Ev Nasıl Yapılır?

8 adet dondurma çubuğu yan yana eşit şekilde dizilir.

İki adet çubuğun bir tarafına boydan boya silikon veya ahşap tutkalı sürülür.

Yapıştırıcının sürüldüğü taraf 8 adet olarak dizilmiş dondurma çubuğunun üstünden bir parmak altına konulur. Diğer yapıştırıcı sürülmüş olan ahşap çubukta en alttan bir parmak üstüne konulur. Yapıştırıcının donması beklenir.

Aynı işlemler 8 adet yeni ahşap çubuğa da uygulanır.

Ardından 4 adet ahşap çubuk aynı boyda yan yana dizilir. Maket bıçağı ile bir ahşap çubuk ortadan ikiye kesilir. Kesilen ahşap çubuğun iki yarısının da birer yüzüne yapıştırıcı malzeme sürülür.

Ardından 8’li olan ahşaplardan birinin yanına 4’lü olan ahşap konulur. 4’lü olan ahşabın diğer tarafına da 8’li olan ahşap getirilir. Ve bir ahşap çubuğa yapıştırıcı sürülerek ortadan tüm ahşapları birleştirecek şekilde yapıştırılır.

Oluşturulan bir duvar şeklindeki bu işlemler istenilen boyuta göre tekrarlanır. Ardından tüm duvarlar birleştirilir. Aynı şekilde yapılan işlemlerin ardından çatısı da yapılır ve tümü birleştirilir. En son evin pencereleri ve kapısı eklenir. İstenilirse boyanabilir.

Kartondan Maket Ev Malzemeleri

Ayakkabı kutusu

Makas

Yapıştırıcı

Maket bıçağı

Bant ve Kalem

Kartondan Maket Ev Nasıl Yapılır?