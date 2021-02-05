Dinamometre Yapımı Ve Malzemeleri: Basit Dinamometre Nasıl Yapılır?

Evinizde belli başlı malzemeler kullanarak, çok fazla emek harcamadan kolayca dinamometre yapabilirsiniz. Bu, dinamometrenin çalışma prensibini anlamanıza yardımcı olur.

Dinamometre Yapımı Malzemeleri

Evde dinamometre yapmanın tek bir yolu yoktur. Dinamometre yapımında kullanılan birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden en sık kullanılanı yapmak istersek, kullanmamız gereken malzemeler şu şekildedir:

Enjektör - 1 adet

Ataç - 3 adet

Küçük paket lastiği - 1 adet

20 ya da 30 cm uzunluğunda, 5 mm kalınlığında bakır tel

Kıvırma ve kesme işlemleri için pense

Delik açmak için küçük bir çivi

Dinamometre Nasıl Yapılır?

Dinamometre yapımında kullanılacak malzemelerin tamamını topladıktan sonra, dinamometreyi yapabilmek için izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

Enjektörü açtıktan sonra, enjektörün iğnesini daha sonra kullanmak üzere bir kenarı koyun. Enjektör içerisinde bulunan lastiği pense yardımıyla çıkarın.

Enjektörün lastiğini çıkardığınız yerde, çivi yardımıyla paket lastiği geçecek şekilde bir delik açın.

Enjektörün arkasına çengel asmak için küçük bir delik açın.

Küçük paket lastiğini ince bakır teli kullanarak açtığınız bu delikten geçirin.

Lastiğin bu delikten çıkmaması için, ataştan bir parça kesin ve bu parçayı katlayarak bu deliğe sıkıştırın.

Lastiği yine tel yardımıyla açtığınız diğer delikten geçirin.

Enjektörün iğnesini kapağı kapalı bir şekilde, çıkardığınız yere takın.

Kapağını çıkarın ve iğnenin ucunu pense kullanarak çengel gibi kıvırın.

Ataçlardan birini çengel şeklinde açın ve altta bulunan deliğe takın.

Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra dinamometreniz hazır hale gelecek.

Yaptığınız dinamometrenin bir ucundaki çengelden tutup, diğer ucundaki çengele ise ölçüm yapacağınız nesneyi yerleştirmelisiniz. Siz de bu şekilde, evde yaptığınız basit bir dinamometre ile ölçüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.