Evde Alkolsüz Doğal Kolonya Nasıl Yapılır?

Kolonya; etil alkol, su, limon, tütün ya da çiçek esansları ile yapılan, hoş kokulu, dezenfekte edici bir parfüm türüdür.

Kolonyanın Faydaları ve Zararları

Günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan kolonya olarak 1709 yılında İtalya'da ortaya çıkmıştır. O zamanlardan günümüze kadar gelmeyi başaran kolonya, genel olarak ülkemizde oldukça sevilmektedir. Bu yüzden Türklerle özdeşleşmiş bir esans haline gelmiştir.

Kolonya pek çok farklı esansta üretilmektedir. İçeriğindeki alkol oranı ise derece miktarı ile belirlenir. Serinlemek, arınmak ya da ferahlamak için kullanılan kolonya, aynı zamanda hijyen açısından önemlidir. Keskin kokusu sayesinde ise ayıltıcı özelliğe sahiptir.

Sakinleştirici etkisi sayesinde üzgün ya da sinirli olduğunuz anlarda da kullanılabilmektedir. Ter kokusunu giderir ve hoş kokmanızı sağlar. Mikrop ve bakterilere karşı korunmanın yollarından biridir. Tıbbi amaçlarda da kullanılan kolonya baş ağrısını gidermektedir. Alerji ve böcek ısırığı gibi kaşıntı, kızarıklık ya da şişme gibi durumlarda da yine kolonya yardıma koşar.

Cildiniz için pek çok faydayı barındırsa da özellikle sıcak yaz günlerinde kullandıktan sonra sokağa çıkılması tavsiye edilmez. Çünkü kolonya güneşle temas ettiğinde cildinizde iz bırakır. Ayrıca egzama ve sedef hastaları için önerilmemektedir.

Evde Kolonya Yapımı

Hoş kokusu, arındırıcı özelliği ve sağladığı pek çok fayda ile kolonya, hemen hemen herkesin kullandığı bir üründür. Günümüzde üretilen, farklı esansları ile parfümün dahi önüne geçmeyi başarmıştır. Kolonyaya duyulan ihtiyaç ve gün geçtikçe artan kullanım nedeniyle, evde kolonya yapma yöntemleri araştırılmaktadır.

Kolonya yapımı için gerekli olan malzemeler;

800ml etil alkol

15 ml kadar limon, çiçek ya da tütün esansı (İsteğe göre)

185 ml saf su

Süzme kağıdı

Kolonya yapımı;

İlk olarak etil alkol ile kullanmak istediğiniz esansı iyice karıştırın. Daha sonra içerisine belirtildiği miktarda su ekleyin. Ardından kolonya süzmek için özel olarak üretilmiş süzme kağıdı ya da bezi ile süzme işlemini gerçekleştirin. Kolonyanız hazır!