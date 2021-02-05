Kartondan Yapımı: Elde Kolay Ponpon Nasıl Yapılır?

Ponponlar, rengarenk iplerden yapılan oldukça güzel bir aksesuar niteliğindedir. Özellikle örgü işlerinde kullanılan ponponlar sayesinde sizde örgülerinize muhteşem detaylar ekleyebilirsiniz.

Eğlenceli Ponponlar Yapın

Ponponlar, örgü projelerinde ve diğer eğlenceli el sanatlarında kullanılmaktadır. Yapımı oldukça basittir ve herhangi bir özel makine gerektirmez. Kendi ponponlarınızı yaparak projelerinize harika detaylar kazandırabilirsiniz. Ayrıca atık ipleri değerlendirmek için de harika bir yöntemdir.

Ponpon Nasıl Yapılır?

Ponpon yapımı için bazı malzemelere ihtiyacınız vardır. Bunlar evde kolaylıkla bulabileceğiniz malzemelerdir. Bunlar;

Bir adet karton,

Daire çizimi için gerekli olan bardak ve kapaklar,

Bir adet kalem,

Makas

Ponpon yapacağınız ip yeterli olacaktır.