Kuluçka Yapımı Ve Malzemeleri: Yeni Başlayanlar İçin Kolay Lif Yapılışı

Banyo lifleri, günlük hayatta sürekli olarak kullanılan hijyen sağlayan parçalardır. Estetik görünümlü örgü banyo lifleri ise hem hoş görünüm hem de yumuşak ve keyifli bir banyo deneyimi yaşatır.

Örgü Lif için Gerekli Malzemeler

Banyolarda kullanılan örgü lif yapımı bir kere öğrenenin hemen yapabileceği kadar kolay bir işlemdir. Rengarenk ve farklı desenlerde yapılabilen pek çok örgü banyo lif modeli bulunmaktadır. İşin mantığını oturtan herkes kendi istediği deseni uygulayarak banyo lifi çeşitliliğine tasarım yeteneğini katabilir. Örgü banyo lif yapmak için gereken malzemeler şunlardır:

Makine yünü

2 numaralı tığ

Makas

Evde Kolay Örgü Lif Yapımı

Örgü lif yapmak son derece pratik ve kolay bir uygulamadır. İsteyen herkes kendi zevkine uygun desen ve renklerde örgü banyo lifi üretebilir. Banyo liflerinin boyutu da yapan kişinin kendi zevkine göre ayarlanabilir. Evde en kolay ve pratik örgü lif yapımı aşağıdaki adımlar izlenerek uygulanabilir:

1 İlk olarak 7 tane zincir çekin.

2- İçine 7 tane fıstık yapın ve fıstıkların arasına 3 tane zincir çekin. Bu zincirlerin içine 2 fıstık daha yapın.

3- Üst sıraya geçerek ikili fıstık yapın. İkili fıstıkların içine üçlü fıstık ekleyin. Bu adımdan sonra modeli oluşturmaya başlayabilirsiniz.

4- Her sırada en başa üçlü fıstık, diğerlerine ise tekli fıstık yaparak ilerleyin. Bir süre bu şekilde fıstıkları yapamaya devam ettikçe modelin içe doğru bükülmeye başladığını göreceksiniz.

5- Fıstıkları bu şekilde ekleyerek dairesel formda banyo lifi yapabilirsiniz. Daha kalın yünler ve büyük numaralı tığlar kullanarak aynı şekilde daha kalın dokulu banyo lifleri ve hatta yer paspasları yapabilirsiniz.

6- Dilediğiniz kısımdan itibaren yün rengini değiştirerek renkli banyo lifleri de oluşturabilirsiniz. Bu aşamada evinizde arta kalan yünleri kullanabilirsiniz.