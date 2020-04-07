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    HaberlerAktivite Haberleri Roket olmaya ne dersin?
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    07.04.2020 - 17:35 |

    Roket olmaya ne dersin?

    O kadar eğleneceksin ki! Nasıl mı? Aşağıda gösterdiğimiz gerekli malzemeleri hazırla ve bizi iyi dinle!

    Roket olmaya ne dersin?

    Gerekli Malzemeler

    A1 (594x840) boyutunda beyaz 1 adet karton

    A3 (297x420) boyutunda 2 adet kırmızı bir karton

    4-5 adet turuncu el işi kağıdı

    Renkli bir koli bandı

    Makas

    Yapıştırıcı

    Boya kalemleri

    Renkli sticker’ler (Zevkine göre seçebilirsin)

     

     1. Beyaz kartonu masaya koy. Rulo yaptığında yüzüne ve kollarına denk gelecek kısımlarda makasınla birer delik aç.

     2. Kartonun üzerine fotoğraftaki gibi şekiller çiz ve koli bandıyla ön kısma küçük bir panel yap.

     3. Bu beyaz kartonu rulo haline getir.

     4. Kırmızı kartonlardan birini kare haline getir ve şapka şekline getirip, kenarlarını yapıştır.

     5. Şapka şekline getirdiğin kırmızı kartonu beyaz rulo kartonun üst kısmına yapıştır.

     6. Diğer kırmızı kartondan da iki küçük kanat şeklinde parçalar kes ve rulonun iki kenarına yapıştır.

     7. Son olarak turuncu el işi kağıtlarını ince şeritler halinde kes ve roketin alt kısmına dağınık bir şekilde yapıştır.

     

    ROKETİN HAZIR! Şimdi içine gir ve uçmaya başla!

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