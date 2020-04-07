Roket olmaya ne dersin?

Gerekli Malzemeler

A1 (594x840) boyutunda beyaz 1 adet karton

A3 (297x420) boyutunda 2 adet kırmızı bir karton

4-5 adet turuncu el işi kağıdı

Renkli bir koli bandı

Makas

Yapıştırıcı

Boya kalemleri

Renkli sticker’ler (Zevkine göre seçebilirsin)

1. Beyaz kartonu masaya koy. Rulo yaptığında yüzüne ve kollarına denk gelecek kısımlarda makasınla birer delik aç.

2. Kartonun üzerine fotoğraftaki gibi şekiller çiz ve koli bandıyla ön kısma küçük bir panel yap.

3. Bu beyaz kartonu rulo haline getir.

4. Kırmızı kartonlardan birini kare haline getir ve şapka şekline getirip, kenarlarını yapıştır.

5. Şapka şekline getirdiğin kırmızı kartonu beyaz rulo kartonun üst kısmına yapıştır.

6. Diğer kırmızı kartondan da iki küçük kanat şeklinde parçalar kes ve rulonun iki kenarına yapıştır.

7. Son olarak turuncu el işi kağıtlarını ince şeritler halinde kes ve roketin alt kısmına dağınık bir şekilde yapıştır.

ROKETİN HAZIR! Şimdi içine gir ve uçmaya başla!