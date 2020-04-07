Roket olmaya ne dersin?
O kadar eğleneceksin ki! Nasıl mı? Aşağıda gösterdiğimiz gerekli malzemeleri hazırla ve bizi iyi dinle!
Gerekli Malzemeler
A1 (594x840) boyutunda beyaz 1 adet karton
A3 (297x420) boyutunda 2 adet kırmızı bir karton
4-5 adet turuncu el işi kağıdı
Renkli bir koli bandı
Makas
Yapıştırıcı
Boya kalemleri
Renkli sticker’ler (Zevkine göre seçebilirsin)
1. Beyaz kartonu masaya koy. Rulo yaptığında yüzüne ve kollarına denk gelecek kısımlarda makasınla birer delik aç.
2. Kartonun üzerine fotoğraftaki gibi şekiller çiz ve koli bandıyla ön kısma küçük bir panel yap.
3. Bu beyaz kartonu rulo haline getir.
4. Kırmızı kartonlardan birini kare haline getir ve şapka şekline getirip, kenarlarını yapıştır.
5. Şapka şekline getirdiğin kırmızı kartonu beyaz rulo kartonun üst kısmına yapıştır.
6. Diğer kırmızı kartondan da iki küçük kanat şeklinde parçalar kes ve rulonun iki kenarına yapıştır.
7. Son olarak turuncu el işi kağıtlarını ince şeritler halinde kes ve roketin alt kısmına dağınık bir şekilde yapıştır.
ROKETİN HAZIR! Şimdi içine gir ve uçmaya başla!