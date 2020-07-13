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    13.07.2020 - 14:27 |

    Yelkenli tekne nasıl yapılır?

    Bu yaz evde kalanlara sesleniyoruz! Hiç canınız sıkılmayacak çünkü çok güzel aktivite önerileriyle sürekli karşınızda olacağız.

    Yelkenli tekne nasıl yapılır?

    Bugünkü önerimiz yelkenli yapımı. Gel, evde yelkenli nasıl yapılır görelim.

     

    Gerekli malzemeler

    Renkli el işi kağıtları

    Bant

    Yapıştırıcı

    Plastik pipet

    Makas

    1 litrelik karton süt kutusu (boş olmalı)

    Renkli boya kalemleri

    Oyun hamuru

     

    Yelkenli tekne nasıl yapılır

    Fotoğraf: Okuloncesietkinlikleri.com

     

    1. Süt kutusunu yan çevir. Tabandan 4 cm ölçerek kes. Üst kısmını atabilirsin.

    2. Kutunun elinde kalan kısmını renkli el işi kağıtları ile kaplayabilir ya da renkli kalemlerle süsleyebilirsin.2.

    3. Sıra geldi yelkeni yapmaya. Renkli kağıtlardan birini seç ve 10 santimetre genişliğinde, 12 santimetre uzunluğunda kes.

    4. Kestiğin kağıdın en üst ve en alt kısımlarından birer cm içeriye denk gelecek şekilde birer delik aç. Yelkenin direğini oluşturacak pipeti, bu deliklerden geçir.

    5. Oyun hamurundan bir parça kopar ve teknenin iç kısmına yapıştır. Pipetin bir ucu oyun hamuruna denk gelecek şekilde teknenin içine yerleştir.

    6. Küçük bir leğene su doldur ve tekneni yüzdürmeye başla.

     

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