Biberi acı yapan şey nedir?

Bayanlar baylar… Merdivenden kayanlar…. Cevabımız tek kelime: “Kapsaisin”. Sadece biberlerde olan bu madde aynı zamanda onlara lezzetini de veriyormuş. Her ne kadar ağzını acıtıp, yüzünü buruşturmana neden olsa da çoğu yemeğe lezzet katan bir şey olduğu da bir gerçek.

Yemeklerin dışında tarımcılıkla uğraşanlar tarladaki zararlı böcekleri uzaklaştırmak için kapsaisini tercih ederlermiş. Bunun dışında çeşitli boyaların yapımında kullanılan bu özel madde, insan vücudu için de oldukça yararlıymış. Bu yararlar neler mi?

Kapsaisinin insanlara faydaları

Kan dolaşımını düzenliyormuş

Bağışıklığı artırıyormuş

Kilo vermeye yardımcı oluyormuş

Birçok hastalıkta vücuda destek oluyormuş