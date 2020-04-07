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    HaberlerBilim Haberleri Elektriklenme deneyi nasıl yapılır?
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    07.04.2020 - 16:36 |

    Elektriklenme deneyi nasıl yapılır?

    Deneme-öğrenme çalışmalarına hoş geldin. Şimdi anlatacağımız deneyde elektriklenme ile ilgili ilginç şeyler öğreneceksin.

    Elektriklenme deneyi nasıl yapılır?

    Gerekli Malzemeler

    Balon
    Kâğıt
    Makas
    Yün kazak

     

    Elektriklenme çeşitleri üç taneymiş. Bunlar; sürtünmeyle, dokunmayla ve etki ile elektriklenmeymiş. Yapacağımız deney balon ile sürtünerek elektriklenmeye bir örnek olacak.

    1. Balonu güzelce şişirelim.

    2. Şişirdiğin balonu yün kazağın koluna sürt.

    3. Şimdi de kâğıdı makas yardımıyla küçük parçalara böl.

    4. Kâğıtları düz bir zemine koy.

    5. Balonu kağıtlara yaklaştır ve olanları gözlemle.

    BALON KÂĞITLARI ÇEKTİ DEĞİL Mİ?

    Başka neler gözlemledin?

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