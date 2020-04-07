Elektriklenme deneyi nasıl yapılır?

Gerekli Malzemeler

Balon

Kâğıt

Makas

Yün kazak

Elektriklenme çeşitleri üç taneymiş. Bunlar; sürtünmeyle, dokunmayla ve etki ile elektriklenmeymiş. Yapacağımız deney balon ile sürtünerek elektriklenme ye bir örnek olacak.

1. Balonu güzelce şişirelim.

2. Şişirdiğin balonu yün kazağın koluna sürt.

3. Şimdi de kâğıdı makas yardımıyla küçük parçalara böl.

4. Kâğıtları düz bir zemine koy.

5. Balonu kağıtlara yaklaştır ve olanları gözlemle.





BALON KÂĞITLARI ÇEKTİ DEĞİL Mİ?

Başka neler gözlemledin?