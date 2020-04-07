Evrende kaç gezegen var?

O yüzden araştırma-geliştirme ekibimiz işe koyuldu. Biz de bulduğumuz her bir bilgiyi seninle paylaşmaya karar verdik. Sen de kendi kaynaklarınla araştırmak ister misin?

Araştırma Öncesi Yapılacaklar

Bir tane elma ye ki kafan daha iyi çalışsın

Uzayla ilgili bilgi kaynaklarını aç

Gerekirse İnternet’ten yardım al

Büyüklerine danış

TA-TA-TA-TAM! İŞTE KARŞINDA CEVABIMIZ

Diğer adı kainat olan evren, aslında uzay boşluğunda yer alan her şeye verilen isimmiş. Evrendeki gezegen sayısını bilim insanları bile bilmiyor desek ne dersin? Bunun kesin bir cevabı yokmuş. Tahminlere göre 300 ile 500 milyar arasında bir rakam söyleniyor.

Haydi, hakkında daha kesin cevaplar verebileceğimiz ve Dünya’nın da içinde yer aldığı Güneş Sistemi hakkında bilgilendirelim biraz da seni. Güneş Sistemi’nde tam 8 gezegen var. Aslında önceleri 9 gezegen olduğu kabul edilirmiş. Yüz ölçümü Avustralya kıtası kadar olan Plüton, 2006 yılında gezegenlikten çıkarılmış. Yeni unvanı ise Cüce Gezegen olmuş. Kendisi için biraz üzüldük ama gezegen olmak için geçerli özellikleri taşımıyormuş.

Gezegen olmak için Uluslararası Astronomi Birliği tarafından üç özellik belirlenmiş. Bakalım nelermiş?

Öncelikle bir gezegen, düzgün bir küre şeklinde olmalıymış. Yamuk yumuk bir şekilde olan her cisme gezegen denilemezmiş. Herhangi bir yıldızın çevresinde dönüyor olmalıymış. Mesela Güneş’in etrafında dönen Dünyamız gibi. Kısacası uzayda kendi halinde dolaşan her cisme gezegen diyemezmişiz. Dolanıp dururken izlediği yörüngeyi başla gezegenler le paylaşmaması gerekiyormuş.

GÜNEŞ SİSTEMİNDEKİ GEZEGEN İSİMLERİ NELERDİR?

Güneş Sistemi’nde 8 gezegen yer alıyor demiştik. Şimdi gezegen isimleri ve özellikleriyle seni baş başa bırakıyoruz.

O yüzden araştırma-geliştirme ekibimiz işe koyuldu. Biz de bulduğumuz her bir bilgiyi seninle paylaşmaya karar verdik. Sen de kendi kaynaklarınla araştırmak ister misin?

Araştırma Öncesi Yapılacaklar

Bir tane elma ye ki kafan daha iyi çalışsın

Uzayla ilgili bilgi kaynaklarını aç

Gerekirse İnternet’ten yardım al

Büyüklerine danış

TA-TA-TA-TAM! İŞTE KARŞINDA CEVABIMIZ

Diğer adı kainat olan evren, aslında uzay boşluğunda yer alan her şeye verilen isimmiş. Evrendeki gezegen sayısını bilim insanları bile bilmiyor desek ne dersin? Bunun kesin bir cevabı yokmuş. Tahminlere göre 300 ile 500 milyar arasında bir rakam söyleniyor.

Haydi, hakkında daha kesin cevaplar verebileceğimiz ve Dünya’nın da içinde yer aldığı Güneş Sistemi hakkında bilgilendirelim biraz da seni. Güneş Sistemi’nde tam 8 gezegen var. Aslında önceleri 9 gezegen olduğu kabul edilirmiş. Yüz ölçümü Avustralya kıtası kadar olan Plüton, 2006 yılında gezegenlikten çıkarılmış. Yeni unvanı ise Cüce Gezegen olmuş. Kendisi için biraz üzüldük ama gezegen olmak için geçerli özellikleri taşımıyormuş.

Gezegen olmak için Uluslararası Astronomi Birliği tarafından üç özellik belirlenmiş. Bakalım nelermiş?

Öncelikle bir gezegen, düzgün bir küre şeklinde olmalıymış. Yamuk yumuk bir şekilde olan her cisme gezegen denilemezmiş. Herhangi bir yıldızın çevresinde dönüyor olmalıymış. Mesela Güneş’in etrafında dönen Dünyamız gibi. Kısacası uzayda kendi halinde dolaşan her cisme gezegen diyemezmişiz. Dolanıp dururken izlediği yörüngeyi başla gezegenler le paylaşmaması gerekiyormuş.

GÜNEŞ SİSTEMİNDEKİ GEZEGEN İSİMLERİ NELERDİR?

Güneş Sistemi’nde 8 gezegen yer alıyor demiştik. Şimdi gezegen isimleri ve özellikleriyle seni baş başa bırakıyoruz.