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    07.04.2020 - 16:39 |

    Fasulye deneyi nasıl yapılır?

    Bir bitki nasıl gelişip büyür hiç düşündün mü? Bizler gibi bebeklik, çocukluk ve gençlik dönemleri var mı acaba? Sana bir bitkiyi birkaç kolay adımda yetiştirip büyütebileceğini söylesek…

    Fasulye deneyi nasıl yapılır?

    Şimdiden heyecanlanmaya yetti bile bu bilgi, değil mi? Bitkiyi basit malzemeler ve kolay birkaç adımda büyütüp, evimizin bir köşesinde beslemeye devam edeceğiz.

    Not: Unutmaman gereken en önemli şey bu yetiştirdiğin bitkinin de bir canlı olduğu ve ona iyi bakman gerektiği olmalı. Bundan sonra ona bakmak senin sorumluluğunda…

    Deneyimizin adı: Okul öncesi için pamukta fasulye deneyi

    Malzemeler: 10 adet kuru fasulye tanesi, şeffaf bir kap, pamuk ve su

    Ayrıca: Bol merak, heyecan ve sabır

    Plastik kabın içerisini güzelce pamukla kapla. Fasulyelerini pamukların arasına yerleştir. Fasulyelerin üzerini tekrar pamukla kapla. Son olarak pamuğu suyla ıslat. Sulama işlemi ne çok az ne de çok fazla olmamalı.

    Her şeyi hazırladığına göre şimdi olması gerekenleri bir kâğıda yaz. Her adım gerçekleştiğinde ilgili maddenin yanına işaret koy.

    OLMASI GEREKENLER

    1. Fasulyelerden kökler çıkmalı

    2. Köklerden biraz koku gelmeli

    3. Çimlenme başlamalı.

     

    UYARI!

    Pamuk kurudukça su ilave etmelisin. Çok fazla su koyarsan bitki ve pamuk küflenebilir.

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