Neden yazın derimizin rengi koyulaşırken saç rengimiz açılır?

Yazın güneşin altında derimiz bronzlaşırken saçlarımızın rengi de gitgide açılır. Sanki birbirlerine inat yapar gibi ters yönlere giderler. Bu neden oluyor sence? Hemen cevabını verelim.

Melanin kelimesini hiç duydun mu? Melanin saçlarımıza ve derimize rengini veren bir pigment ve insan vücudunda yer alıyor. Melanin, deride yer alan melanosit aslı hücreler tarafından üretiliyormuş.

Melaninin görevi Güneş’ten gelen zararlı ışınları süzmek ve vücudu onlara karşı korumakmış. Ancak bazen fazla Güneş’in altında kalıp oyun oynamaya ya da çeşitli aktiviteler yapmaya devam ediyor olabilirsin. Bu süreçte derinde ve saçlarında yer alan melanin adlı pigmentin yapısı bozuluyormuş. Deride yer alan hücreler bu bozulmayı onarmak için melanin miktarını artırıyor bu da bronzlaşmaya neden oluyormuş.

Bu bozulma sonucu saçlarının da rengi açılıyormuş. Birbirinin tersi yönde renk değiştirmelerinin nedeni ise saç tellerinin ölü hücrelerden oluşması, deri hücrelerinin ise canlı hücrelerden oluşmasıymış. O yüzden saç tellerinin rengi açılıyormuş ama canlı olan saç derisinden çıkan yeni saç telleri koyu renkte oluyormuş.