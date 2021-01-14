Dinozorları tanıyalım: Styracosaurus

Şövalye görünümlü bir dinozor

Bilim insanları onu zırh giymiş şövalyelere benzetirmiş. Boynuzları, burnunun yapısı ve gövdesinin farklı görünümüyle diğer dinozorlardan oldukça farklı olan bu tür, otçulmuş.

Tahminlere göre günümüzden yaklaşık 75 milyon yıl önce yaşamışlar.

Ortalama büyüklüğe sahip bir styracosaurus, 3 ton ağırlığa ve 6 metre uzunluğa sahip olabilirmiş.

Her ne kadar kesici dişlere ve yırtıcı bir görünüme sahip olsalar da palmiye ağaçları ve çeşitli otlarla beslenmeyi tercih ederlermiş.

İri olmasına rağmen oldukça hızlı koşabilirmiş.

Boynunuz üzerinde altı, burnunda ise bir tane ana boynuz bulunurmuş.