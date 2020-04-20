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    20.04.2020 - 14:21 |

    Dinozorların nesli neden tükendi?

    Günümüzden 120 milyon yıl önce nesillerinin tükendiği düşünülen dinozorlar, hala birer efsane. Dinozor türleri ve dinozor isimleri çoğu arkadaşın tarafından ezbere biliniyor. Belki sen de dinozorlara hayransın.

    Dinozorların nesli neden tükendi?

    Giydiğin kıyafetlerden kullandığın kalem kutusuna kadar birçok üründe fotoğrafları ve çizimleri var. Bir sürü filmi ve çizgi filmi yapılıyor. Onları unutmak mümkün değil! Peki bu çok sevilen, çok da korkulan hayvan dostumuzun nesli nasıl tükendi? Başlarına neler geldi? Keşke zaman makinen olsaydı da o zamana gidip olanları öğrenseydin. Neyse şimdi konumuza dönelim ve “Dinozorların nesli nasıl tükendi?” sorusunu cevaplamaya çalışalım.

    Nasıl uzay hakkında gizem ve bilinmeyen çoksa dinozorlar hakkında da çok bilinmeyen var. Bir sürü bilim insanı ve uzman, dinozorları yüzyıllardır araştırıyor. Buna rağmen bilgiler çok kısıtlı.

    Dinozorların nesli neden tükendi

    Çok zor koşullara direnebilecek güce ve cüsseye sahip olan dinozorların yok oluşuyla ilgili en bilinen ve en çok inanılan görüş 66 milyon yıl önce Meksika Körfezi dolaylarındaki Yucatan bölgesine düşen asteroidle ilgili. 15 kilometre yarıçapında olduğu düşünülen bu asteroid saatte 40 bin kilometre hızla dünyaya çarpmış. Düştüğü yer okyanus kıyısıymış.

    Bu çarpma sonucu tüm atmosferi sülfür denilen bir gaz kaplamış ve güneşin ışınlarının dünyaya gelmesini engellemiş. Ortaya çıkan radyoaktif ateş topu, yakın çevredeki canlı cansız her şeyi yakıp kavurmuş. Asit yağmurları oluşmuş, dünya karanlığa gömülmüş. Karanlık ve soğukta bitkiler fotosentez yapamadığı için ölmüş. Bu zincirleme olaylar sonucu birçok türün sonu gelmiş. Bunlardan biri de dinozorlarmış.

    Neslin Tükenmesiyle İlgili Diğer Görüşler

    Dinozorların nesli neden tükendi

    Dinozor dostumuzun neslinin tükenmesiyle ilgili bir başka görüş de çoğalma hızlarının yavaş olmasıymış. Dişi dinozorlar çok sık doğum yapmadığı ve çok sık bebek dinozor dünyaya gelmediği için zamanla azalarak yok olmuşlar bu görüşe göre.

    Bu iki görüş dışında yanardağ patlamaları ve iklimsel değişiklikler dinozor neslininin tükenmesine etki eden olaylar olarak düşünülüyormuş. 

    KISACA DİNOZORLARIN YAŞAMI

    Dinozorların nesli neden tükendi

    Dinozor kelimesinin anlamını hiç merak ettin mi? Korkunç kertenkele demekmiş. Yunancadan gelen bu kelime, galiba onların fiziksel özellikleri düşünülerek belirlenmiş. Her ne kadar korkunç olsalar da biz onları seviyor ve unutmuyoruz değil mi?

    Bir dinozorun hayatında neler yaşanırmış acaba? Dinozorların hayatı aslında çok renkliymiş. Her an bir macera onları beklermiş.

    Çok büyük bir cüsseye sahip olan dinozorlar çok da hızlı hareket edebilirlermiş. Bunun nedeni ön ayaklarının vücutlarının altında olması ve koşarken nefes alabiliyor olmalarıymış.

    Yaklaşık 250 yıl önce ortaya çıktığı düşünülen hayvan dostumuz büyük patlama olana kadar dünyanın en büyük hakimi gibiymiş.

    Etobur ve otobur türleri varmış.

    Dinozorların yaşamı hep merak edilen bir konu olmuş. Araştırmalara göre sürü halinde yaşayan türleri olduğu gibi yalnız yaşayan türleri de varmış. Yalnız yaşayanlar çoğunluktaymış. Bazı türler birlikte bile avlanırmış.

    Dinozorların nesli neden tükendi

    Yüzlerce dinozor çeşidi varmış. Dünyaya hükmettikleri dönemde yaklaşık 1000 farklı çeşit dinozorun yaşadığı tahmin ediliyor.

    Ortalama en büyük dinozor 30 ton, en küçük dinozor ise 5.5 kilo ağırlığındaymış. Bazılarının sadece kuyruk uzunluğu 30 metreyi buluyormuş.

    İnsanoğlu 2,5 milyon yıldır dünyada yaşıyor. Oysaki dinozorlar 150 milyon yıla yakın dünya üzerinde var olabilmişler.

     

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