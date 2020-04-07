Dünyanın en yüksek dağı nedir ve nerededir?

Neden mi? Bunun cevabını vermeden önce dağ ne demek onu bir inceleyelim. Yerkabuğunun çıkıntılara sahip, yamaçları olan, çevresinde bitki örtüsü ve ovalara tepeden bakan, geniş alana yayılmış coğrafi şekil.

Çoğumuz dünyanın en yüksek dağını Everest olarak biliyoruz ama bu yanlış. Çünkü Everest dibinden tepesine kadar ölçüldüğünde 8848 metre uzunluğa sahipmiş. Pasifik Okyanusu’nda yer alan Mauna Kea’yı duydun mu peki? Bu dağın suyun üst kısmında kalan kısmı 4207 metreymiş. Mauna Kanın büyükçe bir kısmı da suyun altında gizlenmiş. Bu dağın suyun altında kalan kısmı eklendiğinde toplamda 10100 metre uzunluğundaymış. Yani dağın dibi suyun altında kaldığı için üst kısmı sayılmış. Aslında suyun altının da hesaba dahil edilmesi gerekiyormuş.

KISACASI DÜNYANIN, SUYUN ALTI DA DAHİL, EN UZUN DAĞI HAWAİİ’DE YER ALAN MAUNA KEA’DIR.

YERYÜZÜNDEN GÖRÜNEN KISIMLARI DÜŞÜNÜRSEK İSE DÜNYA’NIN EN UZUN DAĞI EVEREST’TİR.

EVEREST Mİ, MAUNA KEA MI? HANGİSİ SENİN FAVORİN?

Everest’in Mauna Kea’dan daha popüler olma nedeni suyun üzerindeki yüksekliğinin daha fazla olması ve dağcıların gözdesi olmasıymış. Tırmanılacak en yüksek uzunluğa sahip olan Everest’e her yıl yüzlerce dağcı tırmanıyormuş.

Mauna Kea, milyonlarca yıl önce kıtaların çarpışması sonucunda oluşmuş.

Himalayalarda yer alan Everest, Çin Halk Cumhuriyeti-Nepal sınırı üzerindeymiş.

Mauna Kea bir yanardağmış. Aktif olmayan yanardağ, en son 4600 yıl önce patlamış.

Mauna Kea bir milyon yaşındaymış. Buna rağmen Everest 60 milyon yaşındaymış.

DÜNYANIN EN UZUN DAĞLARI

Dünyada dağcıların çok sevdiği ve tırmanmak için can attığı birçok zirve bulunuyor. Everest ve Mauna Kea kadar bilmesek de dağcılar tarafından bilinen bu dağlar farklı özellikleriyle karşınızda…