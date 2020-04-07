Hayvan dostlarımızı tanıyoruz : Bölüm 1: Memeli hayvanlar nelerdir?

Şimdi efendim bu hayvanlar alemi gerçekten bir alem! Neden mi? İçlerinde o kadar farklı gruplara ayrılıyorlar ki. Omurgalı, memeli, kafadan bacaklı… Daha neler, neler… Neyse konumuza geri dönersek “memeli hayvan nedir?” sorusunu bir cevaplayalım önce.

Memeli hayvan nedir?

Bir kelimeyi tanımlarken ilk kaynağımız her zaman TDK. Sen de araştırmalarında TDK’ye ait web sitesini kullanabilirsin. TDK’ye göre memeli hayvan “memeleri olan, sıcakkanlı, iki akciğerli, kalbinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı” demekmiş.

Omurgalı hayvanlar ile ilgili konumuzda detayları anlatmıştık. Hayvanlar omurgalı ve omurgasız olarak ikiye ayrılıyordu. Memeli hayvanlar da omurgalı hayvanların bir türüydü. Memeli olarak adlandırılan bu hayvanların tabii ki ortak özellikleri var. Bakalım, nelermiş?

Memeli hayvanların ortak özellikleri:

Vücutları senin gibi deri ve tüylerle kaplıymış. Bu, onları iklim şartları ve zorlu yaşam koşullarına karşı korurmuş. Bu tüyler zaman zaman dökülür, yerine yenileri çıkarmış.

Sert bir iskelet sistemleri varmış. Bu da insanlara benziyormuş.

Boşaltım organları böbrekleriymiş.

Akciğerleri, bizim gibi solunum organlarıymış. Ayrıca ses çıkarmaları için onlara yardım eden ses telleri varmış.

Balina ve deniz inekleri dışında genel olarak 4 bacaklı olurlarmış. Parmakları da en fazla beş tane olurmuş.

Fark ettiysen insanlara çok benziyor memeli dostlarımız. Mesela çeneleri ve dilleri de varmış. Yalnız bazılarında diş olmazmış.

Kapalı kan dolaşımı olan memelilerde sistem; kalp, kan ve damarlardan oluşurmuş. Kalplerinde 4 odacık varmış. İkisi karıncık ikisi de kulakçık olarak çalışırmış.

Belirli bir vücut sıcaklıkları varmış ve bu içinde bulundukları ortama göre değişmezmiş.

İçtikleri su, sidik keseleri yardımıyla dışarı atılıyormuş.

Diğer hayvan türlerine göre çok gelişmiş bir beyin sistemleri varmış.

BU BİR OYUN!

Şimdi memeli hayvanların isimleri sıralamamız aşağıda seni bekliyor. Tam otuz tane ismi sıraladık ama bazı harfleri boş bıraktık. Bu senin için ufak bir alıştırma olsun.

KÖSTEBEK T_MB_L H_YV_N KİRPİ ARMADİLLO KARINCA YİYEN Y_R_S_ FARE BALİNA SİNCAP SIÇAN M_Y_UN ASLAN KAPLAN AYI K_ND_Z AT EŞEK ZEBRA GEYİK KEÇİ _ÜRAF_ KOYUN DEVE FİL P_ND_ TAVŞAN KURT KANGURU _RNİT_RENK DOMUZ

BUNLARI DA UNUTMA!

Memeli hayvan dostlarımız kendi aralarında da farklı gruplara ayrılırmış; plasentalı, gagalı ve keseli. Memelilerin çoğu plasentalı memeliler grubuna girermiş ve doğum yaparak çoğalan bu türlermiş. Gagalı olanlar ise yumurtlayarak çoğalan türmüş. Üçüncü tür ise keseli memelilermiş ve keseli oldukları için doğurma yöntemleri diğeri iki türden farklıymış.

Plasentalı memeli dostlarımız da kendi aralarında 10 farklı grupta incelenirmiş: Böcekçiller, yarasalar, primatlar, dişsizler, kemiriciler, etçiller, balinalar, filler, tek toynaklılar, çift toynaklılar.

Dünya üzerinde 4500’den fazla memeli türü varmış.

Ülkemizde yaşayan memeli hayvan türü 150’den fazlaymış.

Memeli hayvanların çoğu annelerinin karnında gelişir ve doğumla dünyaya gelirlermiş. Anneleri onları aynı bizim gibi sütüyle beslermiş ilk aylarda.

Memeli yani mammalia kelimesi ilk olarak İsveçli doğa bilimci Carolus Linnaeus (1707-1778) tarafından kullanılmış.

Diğer hayvanlara göre daha sıcakkanlı olurlarmış. O yüzden evimizde beslediğimiz hayvanlar genelde memeli hayvanlar olurmuş.

En büyük memeli balina, en küçük memeli cüce fareymiş.