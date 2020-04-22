Ördeklerin az bilinen özellikleri nelerdir?

1. Su olan her yerde yaşayabilen ördekler, perdeli ayakları sayesinde çok iyi yüzebiliyorlarmış.

2. Genelde evcil olan ördeklerin etinden ve yumurtasından faydalanırmış. Tüylerinden de yastık, yorgan, mont gibi şeyler yapılırmış.

3. “Ördekler kaç yıl yaşar, uçabilirler mi, neler yerler?" gibi birçok soru var aklında değil mi? Bir tanesinin cevabı burada! Evcil ördek türleri uçamazmış.

4. Ördekler aleminde erkekler, dişilerden daha süslüymüş. Erkek ördeklerin tüyleri daha parlak ve renkli olurmuş.

5. Suyu çok seven ördekler hem tatlı hem de tuzlu suda yaşayabilirmiş.

6. Suyu çok sevdiklerini öğrendik. Genelde sulak alanlarda yaşayan ördekler buradaki çeşitli böcekleri, kurtçukları ya da sümüklü böcekleri yiyerek beslenirmiş. Bunun dışında da aslında çok yemek seçmezlermiş.

7. Ördekler yumurtlayarak çoğalırmış. Bebekleri doğduğu anda yüzebilirmiş.

8. Bir ördek türü olan yaban ördeği, evcil değilmiş ve uzaklara uçabilirmiş. Sonbaharda uzak ve sıcak bölgelere göç ederek yer değiştirirlermiş.

9. Ördek dostlarımız ortalama bir kg ağırlığında, 60 cm uzunluğunda olur 15 seneye yakın yaşayabilirlermiş.

10. En bilinen ördek türleri: Büyük Testere, Yeşilbaş, Kaşık Gaga, Misk, Büyük Testere, Kılkuyruk, Kara Karınlı Islıkçı Ördeği.