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    HaberlerDoğa Haberleri Ördeklerin az bilinen özellikleri nelerdir?
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    22.04.2020 - 14:09 |

    Ördeklerin az bilinen özellikleri nelerdir?

    Ördek denildiği zaman aklına Donald Duck ya da gölde yüzüp “vak vak” diyen hayvan dostumuz mu geliyor? Aslında ördeklerle ilgili bilmediğin çok fazla gerçek var. Gel hep beraber ördeklerle ilgili birçok konuya açıklık getirelim.

    Ördeklerin az bilinen özellikleri nelerdir?

    1. Su olan her yerde yaşayabilen ördekler, perdeli ayakları sayesinde çok iyi yüzebiliyorlarmış.

    2. Genelde evcil olan ördeklerin etinden ve yumurtasından faydalanırmış. Tüylerinden de yastık, yorgan, mont gibi şeyler yapılırmış.

    Ördeklerin az bilinen özellikleri nelerdir

    3. “Ördekler kaç yıl yaşar, uçabilirler mi, neler yerler?" gibi birçok soru var aklında değil mi? Bir tanesinin cevabı burada! Evcil ördek türleri uçamazmış.

    Ördeklerin az bilinen özellikleri nelerdir

    4. Ördekler aleminde erkekler, dişilerden daha süslüymüş. Erkek ördeklerin tüyleri daha parlak ve renkli olurmuş.

    5. Suyu çok seven ördekler hem tatlı hem de tuzlu suda yaşayabilirmiş.

    Ördeklerin az bilinen özellikleri nelerdir

    6. Suyu çok sevdiklerini öğrendik. Genelde sulak alanlarda yaşayan ördekler buradaki çeşitli böcekleri, kurtçukları ya da sümüklü böcekleri yiyerek beslenirmiş. Bunun dışında da aslında çok yemek seçmezlermiş.

    Ördeklerin az bilinen özellikleri nelerdir

    7. Ördekler yumurtlayarak çoğalırmış. Bebekleri doğduğu anda yüzebilirmiş.

    8. Bir ördek türü olan yaban ördeği, evcil değilmiş ve uzaklara uçabilirmiş. Sonbaharda uzak ve sıcak bölgelere göç ederek yer değiştirirlermiş.

    Ördeklerin az bilinen özellikleri nelerdir

    9. Ördek dostlarımız ortalama bir kg ağırlığında, 60 cm uzunluğunda olur 15 seneye yakın yaşayabilirlermiş.

    Ördeklerin az bilinen özellikleri nelerdir

    10. En bilinen ördek türleri: Büyük Testere, Yeşilbaş, Kaşık Gaga, Misk, Büyük Testere, Kılkuyruk, Kara Karınlı Islıkçı Ördeği.

     

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