Orman yangını neden çıkar, ormanları nasıl koruruz?

Yapılan araştırmalara göre orman yangınlarının çıkma nedenleri doğal ve insani olmak üzere ikiye ayrılıyormuş. Doğal yollarla çıkan orman yangınlarının nedenleri yıldırım düşmesi, volkanik patlama veya yüksek sıcaklıkmış. İnsanı nedenler ise ormanlık alana sigara atılması ve piknik sonrası mangal ateşinin ormanda bırakılması gibi nedenlermiş.

Bir de bilinçli olarak ormanlarının yakıldığına dair görüşler de var. Bunun nedeni ise ormanın bulunduğu alanı değersiz kılarak, orada otel, tesis vb. inşaatlar yapmak olabilirmiş.

Orman yangınlarını önlemek için ilk yapmamız gereken, tüm halkı bu konuda bilinçlendirmek olmalıymış. Ormanların hayatımızın devamlılığı için ne kadar önemli olduğunu herkesin öğrenmesi gerekiyormuş. Doğal denge denilen şey ormanların yok olmasıyla birlikte bozuluyor, küresel ısınma, kuraklık gibi sonuçlara yol açıyormuş.

Ormanları korumak için yapmamız gereken diğer bir şey de ormanda hiçbir çöpümüzü bırakmamakmış. Özellikle cam ve parçaları güneşin etkisiyle birlikte alev alabileceği için onları toplayarak kapalı çöplere atmalıymışız. Bunun dışında keyifli vakit geçirdiğimiz piknik aktivitesi sonrası çöplerimizi atarken mangal artıklarını iyice söndürmeli ve emin olduktan sonra atmalıymışız. Sigara izmaritleri söndürülmeli ve mutlaka çöpe atılmalıymış. Bunların bazıları senin yapabileceğin şeyler değil ama büyüklerine ve çevrendekilere bu öğrendiklerini aktararak ormanlarımız için büyük bir iyilik yapmış olabilirsin.