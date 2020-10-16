Yeni Kaledonya kargası hakkında bilgiler

Adını yaşadığı yerden almış

Bu akıllı arkadaşımız Pasifik adalarında yer alan Kaledonya’da yaşadığı için bu ismi almış. Bilimsel adı ise Corvus moneduloides olarak biliniyormuş.

O bir mucit!

Çünkü yiyeceğine ulaşmak için farklı tasarımları var. Yemeğine ulaşmak için ağaçlardan kopardığı dalları bir usta gibi kullanan bu karga, kopardığı dalı istediği şekle getirip ağaç kabuklarının altındaki yiyeceklere ulaşırmış. Düşünsene marangoz gibi bir karga bu! Ne kadar da yetenekliymiş.

Yapılan araştırmalara göre çok zeki oldukları düşünülen Yeni Kaledonya kargaları bu dalların dışında tırtıklı ağaç yapraklarını da kullanır, daha zor yerlere ulaşabilirmiş.

Yaptıkları bunlarla sınırlı değilmiş. Bazen yumuşak bir ağaç dalı bulur ve onu kıvırarak çengel haline getirip onunla ava çıkarmış.

Korumaya alınmış

Sayıları hızla azalmaya başlayınca özel bir tesiste korumaya alınmışlar. Sayılarını artırma çalışmaları yapılıyormuş ve eğer sayıları artarsa tekrar doğada rahatlıkla yaşayabileceklermiş.