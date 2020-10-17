Ayşe Şule Bilgiç: Dil gelişimi bizim için öncelikli gelişim alanıdır

Bir düş kurdum. Çünkü benim en iyi yaptığım şey gerçekleşeceğine inandığım düşler kurmak ve onları gerçekleştirmek. Bilmek ve öğrenmek gibi insanın zaten doğasında var olan unsurları eğitim sistemleri ile hallaç pamuğuna çevirdiğimiz şu dönemde kurduğum düş; Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar girecek ve herkese ücretsiz ulaşacak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatı ile uyumlu ama ondan fazlasını hedefleyen eğlenceli bir eğitim rehberi oluşturmaktı.

Milliyet ve uzman isimlerle düş ortaklığı

Milliyet ile bu düşü konuştuğumuzda benim düşüm onların da düşü oldu. Sonra bu sayıda ve sonraki sayılarda okuyacağınız Türkiye’nin birbirinden önemli isimleri tüm uzmanlıklarıyla ve hiçbir ticari beklentileri olmaksızın gönüllü olarak bu düşe destek verdi. Ne güzel yürekli insanlar biriktirmişim bir kez daha benim için ispatlanmış oldu. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum.

Hafta hafta gelişimsel müfredat

Düşyeri’ne 19 senemi verdim. Son 10 senesini Pepee ve sonrasında yaptıklarımla sizler de biliyorsunuz. Amacım yaptığım her işte olduğu gibi bu eğitim eki ve içinde hafta hafta takip edeceğiniz Düşyeri Eğitim Müfredatı ile çocuklarımızın kendilerini fark etme, tanıma, ifade etme, düşünceleri ile duygularını ayırt edebilme, empati kurma, muhakeme etme, plan yapabilme, günlük hayatı önceliklendirebilme gibi pek çok bilişsel sürecini desteklemek... Bunun yanında yarın akademik hayatlarına başlayacaklarında o dünyaya hazır olmalarını sağlayacak akademik becerileri elde etmeleri de bu ekteki müfredatın temel hedeflerinden. Müfredatın temelinde özellikle “Dil Gelişimi” alanına daha büyük bir öncelik ve ağırlık verdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Çocuklarımızın kelime hazinelerini genişletmek Düşyeri için her zaman en öncelikli konuların başında oldu. Evde Okul ekimizde de bu kural değişmedi. Çünkü biliyoruz ki dil gelişimi alanı çocuğun diğer tüm gelişim alanlarını olumlu etkilemesi boyutu ile harika, tılsımlı, özel bir gelişim alanı.

Özet olarak bu ekte çocuğunuzla haftanın 5günü yapabileceğiniz, tekrarlayacağınız ve bir sonraki haftaya kadar eğlenerek tamamlayacağınız konuların anlatımları ve oyunlu kazanım görevleri bulacaksınız.

Her hafta Türkiye’nin önemli uzmanlarının katkısı, Düşyeri pedagojisi ve Milliyet’in gücü ile sizlerle buluşacak olan bu ekin eğitim alanında tüm kafaların karıştığı bu zor dönemde tüm bakımverenlere ve öğretmenlere ışık olmasını diliyorum.

Haftaya görüşmek üzere…

AYŞE ŞULE BİLGİÇ Düş İşleri Bakanı / Yazar