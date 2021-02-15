Bebeklerde kabızlığın nedenleri ve alınacak önlemler

Öncelikle bebeklerde kabızlığın belirtilerine göz atalım:

Sert ve küçük parçalar halinde dışkı

İştahsızlık

Ağlama ve dizlerini karnına çekme

Uyku sorunu

Az dışkılama

Seyrek dışkılama

Bu süreçte bebeğiniz zorlanabilir, canı acıyabilir hatta ağlama nöbetine girebilir. Bu durum neden kaynaklanır ve nasıl çözüm alabilirsiniz?

Öncelikle kabızlığın ilk nedenlerinden biri beslenme olarak kabul edilmiştir. Beslenme alışkanlıkları bebeğinizin metabolizmasını etkiliyor ve dışarı çıkmasını zorlaştırıyor olabilir. Beslenme dışında alınan ilaçlar, genetik hastalıklar kabızlığın nedenleri arasında sayılabilir.

Yeni doğan bebekler eğer anne sütü ile besleniyorsa kabızlık nadir görülen bir durumdur. Çünkü anne sütü kolay sindirilebilir bir yapıdadır ve bebeğin sindirim sistemini yormaz. İnek sütüne ve katı gıdaya geçişte kabızlık görülmesi yaygın bir durumdur. Bu süreçte bebeğinizin dışkılama sıklığını ve şeklini düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

Kabızlığa karşı neler yapılabilir?

Öncelikle egzersiz yaptırarak işe başlayabilirsiniz. Bacaklarını nazik bir şekilde dizlerinden karnına doğru itip çekerek ona yardımcı olabilirsiniz.

Ilık banyo aldırmak ise yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Ilık su yardımıyla karın kaslarını gevşetebilir ve ağrısını ve gerginliği önleyebilirsiniz.

Anne sütü ile beslenen bebekler dışında inek sütü, mama ve katı gıdayla beslenen bebeklerde sıvı alımını artırarak ona yardımcı olabilirsiniz. Su, meyve suyu gibi sıvıları öncelikle tercih edebilirsiniz.

Beslenmesinde kullandığınız içerikleri değiştirebilir daha lifli gıdalara geçebilirsiniz. Elma, yulaf köpeği ve benzeri lifli besinler bu durumda tercih edilenler arasındadır. Tabii çocuk doktorunuza danışmanızda fayda var.

Tüm bunlar dışında devam eden kabızlık varsa doktorunuza danışmalı, onun önerileri ışığında ilaçlı tedavi vb. yollara başvurabilirsiniz.