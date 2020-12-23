Çocuklarda Kekemeliğin Nedenleri Nelerdir? Çocuk Kekemeliği Nasıl Geçer?

Yeni yürümeye başlayan bir çocuk konuşmayı öğrenirken belirli kelimeleri veya cümlelerin bir bölümünü tekrar edebilir. Bu tereddütler oldukça normaldir. Bununla birlikte, kelimelerin bölümlerini tekrarladığında (örneğin: "ba-ba-ba-nane"), sesleri uzatır.



Çocuklarda Kekemeliğin Sebepleri Nelerdir?



Kekemelik, çocuk cümle kurmaya başladığında 3 ila 5 yaşları arasında sık görülen normal tereddütle karıştırılmamalıdır. Bu tereddütler, çocuğun dili öğrendiği ve henüz fikirleri oluştuğu kadar hızlı konuşamadığı anlamına gelir.



Kekemelik, konuşmanın akıcılığında bir rahatsızlıktır. Bazen kelimelerin tekrarlanmasıyla, seslerin uzaması veya bir sesin engellenmesiyle kendini gösterir. Uzun süre tedavi görmeden kekeleyen bir kişi, muhatabının bakışından kaçınma, kelimeyi çıkarmak için bacağına vurma veya kekelemesine neden olan kelimelerden kaçınma gibi başka davranışlar geliştirebilir.



Genetik çoğunlukla kekemeliğin sebebidir. Bu faktör, bir süredir kekeme olan ve tedavilerin daha az işe yaradığı görülen çocuklarda daha da belirgindir. Aslında, kekeleyen veya uzun süredir kekeleyen bir aile üyesi olan çocuklarda kekemelik sorununun tedavisiz geçme şansı çok azdır. Kekemelik, çocuğun duygusal tepkisi ile güçlendirilebilir. Gerçekten de tepkisi, fiziksel gerilimlerini ve aynı şekilde konuşmasındaki tereddütleri artırabilir. Ancak kekemeliğe neden olan tek başına duygular ve utanç değildir.



Çocuk Kekemeliği Nasıl Geçer?



Çocuğunuza yaptıklarında tekrar ettiklerini söylemeyin.

Çevrenizdekilere çocuğunuza kekemelikten bahsetmemelerini söyleyin.

Çocuğunuz kelimeleri tekrar ettiğinde sabırsızlanmayın. Tabii ona gülmeyin.

Yavaşlamasını, acele etmemesini veya söylediklerini düşünmesini tavsiye etmeyin.

Yavaş konuşarak ve dikkatlice dinlemeye zaman ayırarak çocuğunuza yardımcı olun.

Onun için cümlelerini tamamlama, bitirmesine izin ver.

Mümkünse, küçük çocuğunuzla etrafınız gürültülü bir grupla çevrelenmişken veya başka bir çocuk ilginizi çekerken uzun uzun konuşmak gibi stresli iletişim durumlarından kaçının.



Terapi eğitimleriyle bu sorunu aşabilirsiniz.



Çocukların Kekemeliğine Nasıl Yaklaşmalısınız?



Panik yapmayın, kekemelik genellikle okul öncesi çağda çok iyi tedavi edilir ve teşhis bir uzman tarafından onaylanırsa çocuğunuza hızlı bir şekilde bakılabilir. Bu arada durumu daha da kötüleştirmemek için uygun davranışları benimsemelisiniz. Örneğin, çocuğunuz cümlesini bitirmekte güçlük çekiyorsa, sakinleşmesini, yavaş nefes almasını veya sessiz kalmasını ve yeniden başlamasını istemekten kesinlikle kaçının.



Yapılacak en iyi şey tereddütlerini görmezden gelmektir. Çocuğunuz ne kadar çok gözlemlenirse, o kadar stresli olur ve kekemeliği o kadar kötüleşir. Bu nedenle, sanki sözcüklerde tökezlemeden sizinle konuşuyormuş gibi onu normal bir şekilde dinlemelisiniz. Çevrenizdekilerden ve etrafındakilerden de aynısını yapmalarını isteyin.