Düş İşleri Bakanı Yazar Ayşe Şule Bilgiç yazdı! Hem eğlenmek hem öğrenmek mümkün mü?

Şu sıralar yaşamın çok büyük bir değişimine şahitlik ediyoruz. Sanki yaşam Covid-19 ile bize “Günlük rutinlerini değiştir.” dedi, ne dersin? Ya da dünyanın düzenini düzenleyenler, “Neden her gün okula gidiyoruz ki? Neden hafta sonu tatili çok az okula gittiğimiz gün çok daha fazla?” diye soran çocukların sesini duydu. Acaba sen de onlardan mıydın? Her ne olursa olsun hepimizin hayatını oldukça değiştiren bu günlerde her hafta sana bu sayfadan seslenecek olmak bana çok heyecan veriyor.

Ben kim miyim? Ben kendisi biraz büyümüş ama içindeki çocuğu hiç büyütmemiş, hâlâ çocuk olan senin gibi insanlara kendi bildiklerimle yol göstermeye çalışan, soyadım gibi bilgiç biriyim.

Seni hiç tanımasam da anlamaya çalışan, bu zor günlerde yanında olup senin için hayatı biraz daha eğlenceli hale getirmeye çalışan bir yetişkinim. Bir de, muhtemelen küçükken izlediğin Pepee çizgi filminin senaristi ve oradaki görünmeyen dış ses ŞUŞU’yum. Aynı zamanda bu elinde tuttuğun gazete ekinin düş kurucusuyum. “Böyle bir gazete yaparsak Türkiye’nin en ucundaki çocuklara bile ulaşabiliriz, eğlenerek öğrenmek, hayatı bambaşka açılardan da anlamaya çalışmak tüm çocukların hakkı.” dedim bu gazete için yola çıkarken. Şu an bu satırları okuyorsan şimdi düşlüyorum ki haftalar boyunca her sayıda bizimle olacaksın.

Sana en önemli önerim bu gazetenin her satırını mutlaka dikkatlice okuman. Okumakla kalmayıp okuduklarını günlük hayatında düşünmen, kullanman ve başka arkadaşlarına okuduklarını anlatman. Biliyor musun en iyi öğrenme yöntemlerinden biri yeni öğrendiğin bir şeyi başka birine anlatmaktır. Sen de bu gazetede okuyup öğrendiğin şeyleri en yakınındaki bir arkadaşına, annene, babana, bir yakınına mutlaka anlat. Her hafta gazetenin içindeki görevleri bir sonraki sayıya yani bir sonraki Pazar gününe kadar tamamla. Haftalık şaşırtılarını biriktir. Böylece eğlenerek pek çok öğrenmen gereken bilgiyi öğrenmiş olacaksın. Saatlerce ders çalışmadan, sıkıcı ders kitaplarının içinde boğulmadan…

Hadi bizimle ol ve eğlenerek o kocaman bilgiler nasıl kolay öğreniliyormuş herkese hep beraber gösterelim dostum. Biz her hafta senin için buradayız. Seni de mutlaka bekliyoruz.