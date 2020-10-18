Eğitimci Yazar Bahar Eriş yazdı! Hayallerini gerçekleştirmen için neler gerekir?

Geleceğe dair güzel hayaller kuruyorsun. Kendine ve dünyaya faydalı bir insan olmayı hedefliyorsun. Harikasın! Peki sadece istemek yeterli mi? Gel hadi, hayalini gerçekleştirmen için gerekli malzemeler listesine birlikte bakalım:

1. Disiplinli çalışıyor musun?

“Disiplinsiz yetenek, paten kayan ahtapot gibidir. Hareket çoktur ama ileri mi, geri mi, yanlara mı gidecek bilemezsin.” der H. Jackson Brown. Yeteneğini disiplinli çalışmayla desteklemiyorsan, kısa süreli bir üstünlük yaşarsın. Bir noktadan sonra düşüşe geçersin. Genellikle, alanlarında büyük başarıya ulaşan kişiler, her gün en az 3-4 saat o alanda odaklı çalışmıştır. Ustalığa ulaşma süreleri de aşağı yukarı 10 yıldır.

2. Bilinçli pratik yapıyor musun?

10 yıl boyunca her gün aynı şeyi yaparak gelişmezsin. Bir adımı başardıktan sonra biraz daha zorlu bir adıma geçmen gerekir. Öğrendiklerini çok sık tekrar etmen, odaklı çalışman, bol hata yapman gerekir. Yanlış duymadın, hata yapmak çok şey öğretir. Hatalarından öğrenip, kendini samimi bir biçimde eleştirmen gerekir. Yoksa yerinde sayarsın.

3. Gelişim odaklı mısın?

Yetenekli görünmeye çalışmak değil, yeteneğini samimiyetle geliştirmek gerekir. Hatalardan öğrenmek, “oldum” dememek, öğrenmeyi yüceltmek, amatörce merak önemlidir. “Amatör” sözcüğü, bir şeyi seven, bir hedef peşinde isteyerek koşan demektir. Mesela Einstein hayal gücünün bilimsel ilerlemedeki rolünü merak ettiği için şairlerle röportaj bile yapmıştır. Sen gelişmek için neler yapıyorsun?

4. Tutkunda samimi misin?

Herkes “tutkunun peşinde git” diyor. Peki, tutkunun bedelini ödemeye hazır mısın? Tutku, neyi yapmayı çok istediğinden ziyade, nelerden vazgeçmeyi göze alabildiğinle ilgilidir. Mesela tutkun futbolcu ya da dansçı olmak diyelim. Tutkun için sabahın köründe uyanmayı, şehrin öbür ucuna da olsa gitmeyi, rahatından ödün vermeyi kabul ediyor musun?

Atatürk Samsun’a çıkarken, “Hava güzel, bugün arkadaşlarla gezeyim, yarın ülkeyi kurtarırım” demedi. Sümeyye Boyacı yüzme şampiyonu olmayı kafasına koyduğunda “Kollarım yok, şampiyon olamam, uğraşmayayım” demedi. “Balıkların da kolları yok” dedi ve azimle çalıştı.

Tutku ve yetenek sınıfın “havalı” çocuklarıdır ancak irade, çalışkanlık, akıl, sebat gibi “sıkıcı” arkadaşlarla takılmazlarsa havaları sönebilir.

Artık malzemeleri biliyorsun. Onları alıp, hangi alanda kabiliyetin varsa onunla yoğurmak senin elinde. Azimle yola devam edersen, hatalarından öğrenirsen, zorluklar karşısında pes etmezsen hayalini başarabilirsin!

(Korkmasaydın Ne Yapardın kitabından...)