Öğrenciler, öğretmenler, anne babalar müjde!

GriCeviz Bilişsel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu, bilişsel becerilerin ve zihinsel yeteneklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesini hedefleyen; 6 kategoride (Sözel, Sayısal, Görsel, Mantık, Bellek ve Dikkat), 24 farklı oyunlaştırılmış zihin egzersizinden oluşan mobil oyun uygulamasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA’da Teneffüs Zamanı etkinlikleri kapsamında önerilmektedir.

TÜBİTAK destekli “GriCeviz Yapay Zeka Algoritması” sayesinde makine öğrenmesi teknikleri uygulanarak kullanıcıların öğrenme hızlarını artıracak oyun seçenekleri sunulur. Gelişmiş yönetim panelinde kullanıcıların performansları ve gelişim süreçleri ayrıntılı rapor seçenekleriyle izlenir. Kullanıcıların güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesine kılavuzluk eden GriCeviz’de her kullanıcının performansı gözlemlenerek öğrenme karakteristikleri çıkarılır ve her kullanıcıya “kişiye özel” bir deneyim sunulur.

GriCeviz Projesi, ODTÜ-Halıcı Yazılımevi’nde geliştirilmiştir ve Psikoloji, Yapay Zeka, Özel Eğitim, PDR, Ölçme Değerlendirme ve Yazılım alanlarında çalışan bilim insanları, mühendisler, eğitimciler ve zeka oyunları yarışmalarında üstün başarılar göstermiş yarışmacılardan oluşan geniş bir ekibin emekleri bulunmaktadır. Emrehan Halıcı’nın 40 yılı aşkın süredir hazırladığı Akıl Oyunları Soruları ve Zeka Oyunları yarışmalarından edindiği deneyimler ışığında geliştirilen GriCeviz Projesi’nin Akademik Kurulunda Prof. Dr. Ferhunde Öktem, Prof. Dr. Ayşegül Ataman, Prof. Dr. Halil Yurdugül, Doç. Dr. Sait Uluç, Prof. Dr. Soner Yıldırım ve Prof. Dr. Uğur Halıcı bulunmaktadır.