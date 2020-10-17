Prof. Dr. Belma Tuğrul yazdı! Çocuk kimdir?

Sürekli gelişen, değişen, duyguları olan, düşünebilen, merak eden, farklı yollarla ve hızlarda öğrenebilen bir insandır çocuk, yani çocuk candır, canlıdır. Çocuğu yaşından bağımsız sadece bir insan olarak düşündüğümüzde, bu gerçek, çocuğun başlı başına bir değer olduğunu düşünmememize neden olur. Bir can olan çocuk, kendisine ilgi gösterilmesini, şefkatli davranılmasını bekler, sevilmeyi ister. Bir çocuk, saygı görmek, anlaşılmak, değer görmek, önemsenmek ister. Hayatta kalmak, yaşamak, varlığını sürdürmek yaşam amacıdır. Ait olmak, var olmak, dahil olmak, iletişim kurmak, birşeyler yapmak, meşgul olmak başkalarına yararlı olduğunu hissedebilmek, çocuğun temel gereksinimidir.

Çocuk, bir bedeni olduğunu, duyguları olduğunu, hissedebildiğini, düşünebildiğini ve bir şeyler yapabildiğini bilerek doğmaz ama zaman içinde kendini de dünyayı da farkına varacak duyarlılığa gelir. Yani çocuğun doğası bilmeye , keşfetmeye açıktır. Çocuklar bize kendilerini anlatırlar, bu her zaman sözel dil ile olmaz, ama yüz ifadeleri, yöneldikleri tercih ettikleri ilgileri, aldıkları kararlar, oyunları, kullandıkları sözler bize ip ucudur. Çocuk kendince bize kendini açar, bizim bu dili sökmemiz, onun dilinden anlamamız gerekir. Bunun için de bizim çok konuşmamız, onları talimatlandırmamız değil de çocukların konuşmasına fırsat vermemiz gerekir. Bizim ana işimiz çocuğun doğasına ve doğallığına saygı duymak olmalıdır. Biz yetişkinler, çocuklara yardımcı olmak, onlara öğretmek, işlerini kolaylaştırmak gibi sorumlulukları almayı seviyoruz, ama asıl yapmamız gereken, çocuğun kendisine yardımcı olabilmesi, kendisinin yolunu bulması, kendisinin keşfetmesi, kendi işini kolaylaştıracak yolları kendisinin bulması için denemesi, çabalaması yani inisiyatif almasına rehberlik etmektir. Çocuğun katılımcılığını arttırmak durumundayız.

Biz yetişkinler çoğunlukla çocuğun dünyayı keşfetmesi için ona olanaklar yaratmak için çaba sarfederiz. Bu kısmen doğru ve gereklidir. Ancak bir de çocuğun keşfedilmesi vardır. Çocuğu doğası itibariyle bir güç, bir kapasite olarak görüp onu anlamak, çocuğa yaklaşmak çocukla büyümek, gelişmek gerekir. Bu bir anlamda çocuktan öğrenmek, çocukla zenginleşmek, demektir. Çocuğun önünden çekilmek, çocuğun kendi yolunda ilerlemesi için onun ufkunu açmak, bir sorumluluktur. Dikkat ederseniz çocuğun önünü açmak dedim, çünkü çocuğun doğası onun ilerlemesine zaten izin verir. Biz yetişkinlerin sorumluluğu çocuklara engel olmamaktır.

“Eğitim, yaşamın korunmasıdır, kendi gelişisel yasaları içinde yaşama uzanan bir eldir. Eğitim, yaşamın sırlarını çözmektir.” diyor Maria Montessori. Çocuk bilmeye, öğrenmeye kodlanmıştır. Bu donanıma sahip olarak dünyaya gelir, eğitim ortamları çocukların dünyayı keşfeşme ilgisini devam ettirmekten sorumludur.

Çocukları unutan bir yetişkin, bir okul, bir şehir, bir dünya çocukları sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler olarak büyütemez. Çocukları kaçırmamak lazım. Ne demek çocukları kaçırmamak? Çocuklar büyür hem de çok hızlı büyür ve yetişkin olduklarında yanlarında çocukluklarının izlerini de götürürler. Bu nedenle, çocukluğu ciddiye almak gerekir. Ama bu arada çocuğun çocukluğunu da kaçırmaması demek olur bu. Çocuk ve çocukluk denilince de dünyanın her yerinde çocukların ana dili olan ’oyun’ akla gelmelidir. Oyun, hoşca geçirilen zamandan çok daha fazlasıdır. Çocuklar oyunla büyür, gelişir, değişir ve öğrenirler. Oyunu ciddiye almak, çocuğu ciddiye almak ve çocuğu tanımak, anlamak demektir. Çocuğu anlayabilen yetişkin ise çocuğun gereksinimlerinin bilincindedir. Çocuğun gücünü kabul ederek işe başlamayı öneriyorum. Çocuğun gücü, oyun oynama ilgisi ve oyun ustalığıdır. Oyun okur yazarı olmak bizi çocuklara yakınlaştıracaktır. Çocuğa güç göstermek işe yaramayacaktır.

Prof. Dr. BELMA TUĞRUL Erken Çocukluk Eğitimcisi ve Oyun Savunucusu