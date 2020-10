Prof. Dr. Sinan Canan yazdı! Zor zamanlarda aklını ve zekanı kullan

Muhtemelen şu anda kafan oldukça karışık. Henüz gencecik yaşında dünyada pek acayip bir şeyler oluyor. Bir virüs salgını hepimizin hayatını değiştirdi. Anne babalarımız, öğretmenlerimiz bile çoğu zaman şaşkın durumda. Senin kafanın da karışık olması çok normal. Çünkü çok uzun zamandır bütün dünya insanları ile birlikte böyle bir sıkıntı yaşamamıştık ve böyle bir şey olabileceği hiç birimizin aklına gelmiyordu.

Ama sana bir sır vereyim mi? Bu durum hiç de yeni değil. İnsanlık tarihine şöyle bir bakacak olsak, atalarımızın bunun gibi birçok zorlu durumu bir şekilde atlattığını görebiliriz. Mesela geçen yüzyılın başlarında 50 milyon kişinin ölümüne neden olan İspanyol gribi, ondan önce, 14. yüzyılda özellikle Avrupa’yı perişan eden kara veba salgını gibi nice salgınlar atalarımızın canını çok yakmış. Sonra o korkunç savaşlar, açlıklar, kıtlıklar… Ama bunlar sadece bizim zamanımıza en yakın olanları. Çok çok daha önce, bildiğimiz tarihten çok önce, 150 bin yıldan daha uzun zaman önce, çok uzak atalarımız, tüm dünyanın buzlarla kaplandığı ani bir buzul çağı döneminin içinde kalmışlar. Soğuktan yaşanmaz hale gelen dünyada, bugünkü hiçbir teknolojik imkana sahip olmayan atalarımız çok büyük zorluklar çekmişler ve maalesef belki de çok büyük bir kısmı hayatını kaybetmiş. Ama insanlar bir şekilde bu zorlu durumdan da kurtulmuş ve bugün bizler onların uzak torunları olarak bu dünyada yaşayabiliyoruz.

Peki bu kadar büyük ve yıkıcı olaylardan insan nasıl kurtulabiliyor? Tabii ki kaslarıyla veya büyülü güçeriyle değil. Aklını ve zekasını kullanarak her türlü zorluğun üstesinden gelebiliyor. Başka hiçbir hayvanın yapamadığı şeyleri yapıp, akla gelmeyen çözümler icat ederek, dünyanın her yerinde her zaman hayatta kalmayı beceriyor. Kim beceriyor? İnsan, yani aslında sen, ben ve hepimiz! Bugünlerde maalesef insanın bu önemli özelliklerini ve yeteneklerini biraz unuttuğumuz için bazen kendimizi çaresiz ve kafası karışık hissedebiliyoruz. Ama kendimizi böyle yetersiz hissettiğimizde, atalarımızın tarihte çektikleri zorluklara ve bu zorlukları nasıl aştıklarına bakmak faydalı olabilir.

Bu arada, insanların hepsi her zaman aklını ve zekasını gerektiği gibi kullanamıyor maalesef. Ama kafasına bir sorunu takan ve onun çözümünü bulmak için yeterince çalışan herkes, sonuçta tüm insanlığa faydalı çözümleri buluveriyor ve hepimiz bu faydalı sonuçlardan yararlanabiliyoruz.

Şimdi, eğitimimizi bile çoğunlukla evden sürdürmek zorunda olduğumuz şu garip günlerde, atalarımızdan bize miras kalan bu şaşırtıcı becerileri bir kez daha düşünmek için güzel bir zaman bence. Bir düşün bakalım; acaba senin de tüm insanlara hediye edebileceğin ilginç çözümlerin veya fikirlerin olabilir mi? Bence kesinlikle vardır! Bunları bulabilmen için de ne yapman gerektiğini sanırım biliyorsun: Neyi merak ediyorsan onu öğrenmek ve merak ettiğin her şeyin üstüne cesaretle gitmek. Şimdiye kadar bunu yapan insanlar sayesinde bu dünya çok daha güzel bir yer oldu.

Şimdi sıra sende!