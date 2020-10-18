Psikolojik Danışman Ayça Köksal yazdı! Neyi değiştirmek istiyorsun?

Geçtiğimiz sene yaptığımız birçok şeyi ya yapamıyoruz ya da farklı şekilde yapıyoruz. Oyunlarımızı geçen seneki gibi oynayamıyoruz, okulumuza gidemiyor, derslerimizi eskisi gibi yapamıyoruz.

Bu değişimin olumsuz etkileriyle ilgili bir sürü şey yazıldı, bizim gibi uzman büyükler birçok yerde konuştu ve olumsuz etkilenilmemesi için birçok öneri sunuldu. Ama çok eski dönemde yaşamış olan ünlü filozof Herakleitos ne demiş; “HERŞEY DEĞİŞİR. DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİMİN KENDİSİDİR.”

Bu söz aslında bize bir sürü şey anlatıyor. En başta da DEĞİŞİMDEN korkmamamız gerektiğini anlatıyor. Sahip olduğumuz zeka, çevreye uyum göstermemizi sağlıyor. Yani zekamız sayesinde çevremizde değişen şeylere çok kolay olmasa da uyum gösterebiliyoruz. Düşünsene, Covid 19 sebebiyle Mart ayında, okullar ilk tatil edildiğinde ne yapacağımızı bilemez bir haldeydik. Bir sürü belirsizlik vardı. Korkularımız, kaygılarımız çok daha yoğundu. Peki bir de şu anı düşün, o zamanla aynı mı yoksa farklılaştı mı? Cevabını duyar gibiyim. “Şu an daha farklı.” Birçok içsel gücümüzü kullanarak olaylarla baş etme yöntemleri bulduk ve belirsizlikleri, korkuları, kaygıları en aza indirmeye çalıştık. Hadi buna biraz örnek verelim:

1. Alışverişe gidemediğimiz için evdeki malzemeleri kullanarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Ekmek yaptık, evde kalan malzemeleri karıştırarak daha önce yapmadığımız yeni yemekler yaptık vb.

2. Sokakta oyun oynayamadığımız için evde etkileşimli oyunlar bulmaya çalıştık. Evde parkurlar yaptık örneğin, koşup hareket edebilmemiz için veya yeni oyunlar ürettik. Kendi oyunlarımızı tasarladık.

3. Canımız çok sıkıldığı için yaratıcılığımızı daha fazla kullanıp evdeki artık malzemelerden bir şeyler yaptık.

4. Aile üyelerimizle daha önce edemediğimiz kadar sohbet etme fırsatımız oldu, belki daha iyi tanıdık birbirimizi.

5. Bence kendimizi de daha iyi tanıdık. Güçlü yanlarımızı, zayıf yanlarımızı. Nelere daha çok sinirlenip, üzüldüğümüzü veya nelerin bizi daha fazla mutlu ettiğini farkettik. Farketmemişsek bile hala bunun için fırsatımız var!

6. En basiti kişisel hijyenin ne kadar önemli olduğunu öğrendik ve sürekli tekrar ederek el yıkamayı bir alışkanlık haline getirdik.

7. Okullarda yüzyüze yapılan eğitimi uzaktan eğitime taşıdık ve böylece bilgisayarların sadece oyun oynamak veya video izlemekten başka bir işe yarayabildiğini de gördük.

Planlar yap ve hayal kur!

Bunları yapmak kolay mıydı? Herkes için değil elbette. Ama kimimiz daha hızlı kimimiz daha yavaş uyum sağladık? Aslında bunları ve daha fazlasını başarmak için hepimizin içinde sınırsız bir güç ve potansiyel var. Önce buna inanarak başlamak gerekiyor.

“BEN BUNUNLA BAŞ EDEBİLİRİM, BUNUN ÜSTESİNDEN GELEBİLİRİM!” demek ilk kıvılcım. Sonrası daha kolay geliyor. İçindeki bu potansiyeli görebilmen için için sana sihirli bir kelime öğretmek istiyorum. Bu kelime ne mi?

“HENÜZ!” Şimdi bir cümle üzerinde deneyelim bu sihirli kelimeyi ve birlikte görelim nasıl değiştiğini. “İngilizce konuşamıyorum.” Konuşamıyorum ve asla konuşamayağım gibi anlaşılıyor değil mi?

“HENÜZ İngilizce konuşamıyorum.” Şu anda konuşamıyorum ama konuşabilmek için fırsatım var, çabalarsam ve birşeyler yaparsam başarabilirim.

Bu benim elimde. Anlamı taşımıyor mu? Şimdi, bu sihirli kelimeyi, yapamadığını düşündüğün her şeyin sonuna getir bakalım ve o sihirli kelimenin büyüsüne kapıl. HENÜZ olmayan şeyin nasıl olabileceğine dair PLANLAR yap ve HAYAL KUR! Unutma ki, büyük işlere imza atan insanlar, eğer HENÜZ yapamadığına inanmasalardı, içlerindeki GÜCE inanmasalardı, HAYAL kurmasalardı başaramazlardı. Şimdi şu aşağıdaki soruları kendine sor ve kendine güven.

“Neyi değiştirmek istiyorum?”

“Güçlü yanlarım neler?”

“Neleri daha iyi yapıyorum?”

“Neleri henüz iyi yapamıyorum?”

Haftaya görüşmek üzere sevgilerimle....