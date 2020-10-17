Uzm. Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal yazdı! Duyguları tanımak çok önemli

Bir çocuğunun kendi iç dünyasıyla dış dünya arasındaki bağlantı ne kadar kuvvetli olursa o çocuk o kadar sağlıklı olur. Bu bağlantının güçlü olması da çocuğun kendi duygularını fark etmesi, tanıması, kabullenmesi ve ifade etmesiyle mümkündür. Tüm bunlar çok önemli birer beceridir ve çocuklarımızın bu becerileri kazanabilmeleri ve güçlendirebilmeleri için bizlere ihtiyacı vardır.

Yapılan birçok araştırma okul öncesi dönemde çok sayıda farklı duyguyu ayırt edebilen ve ifade edebilen çocukların ileriki yaşamlarında psikolojik olarak sağlam, sosyal olarak aktif, akademik uyum açısından da güçlü olduklarını gösteriyor. Çocuklar için duyguları tanımak ve ifade etmek bu kadar önemliyken anne babaların ve çocuğa bakımveren tüm yetişkinlerin de bu konuda ne kadar özenli oldukları çok kritik bir önem taşır. Çocukların duygusal dünyaları her yaştayken çok zengin ve karmaşıktır. Bu nedenle duyguları yönetmek için geliştirilen beceriler çocukların hayatları boyunca onlara yardımcı olacaktır.

Çocuklarınızın duygusal gelişimlerini desteklemek için atabileceğimiz ilk adım, duygularının neler olduğunu öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Okul öncesi dönemde çocukların kelime hazineleri kısıtlı olduğundan duygular aynı zamanda çok önemli sosyal işaretler olarak da algılanmalıdır. Bu nedenle çocukların duygularını tanımalarına yardımcı olacak etkinlikleri düzenli olarak yapmak çocukların duygularını tanımaları için büyük önem taşır. Mutluluk, üzüntü, korku, şaşkınlık, öfke, ilgi, iğrenme, utanç genel olarak temel duygular olarak tanımlanır. Diğer tüm duygular bu temel 8 duygunun çeşitli şekillerde birleşmesinden oluşur. Yani kimi zaman duygular tek başına değil birkaç duygunun karışımı olarak ortaya çıkabilir. Örneğin; bir olayın sonucunda çocuk hem kızgınlık hem de üzüntüyü aynı anda yaşayabilir.

Duygularını iyi tanıyabilen ve her duyguyu özgürce hissetmesine olanak tanınan çocuk yavaş yavaş duygularını yönetmeye de başlayabilir. Aynı zamanda empati kurma yeteneğine de sahip olur. Bu da uzlaşmacı bir tavır geliştirmesine, kriz durumlarını çözme becerisi kazanmasına ve sağlıklı iletişim kurmasına da yardımcı olur.

Çocukların her duyguyu tanımaları, rahatça dile getirebilmeleri ailelerin desteğiyle gerçekleşebilir. Bu desteği çocuğunuza vermek için herhangi bir durumda, çocuğunuz hangi duyguyu yaşarsa yaşasın, onun duygusunu anlamaya çalışın. Duygusunu önemsediğinizi hissettirin. Çocuğunuzun duygularını asla görmezden gelmeyin. Size o anki duruma uygun gelse de gelmese de çocuğunuzun duygusunu her zaman kabul edin ve bu kabullenişi ses tonu, beden dili gibi ifadelerle de çocuğa yansıtın. Unutmayın; kabul edilmek ve anlaşılmak herkese çok iyi gelir.

Çocuğunun duygularını anlayışla ve şefkatle karşılayan, yaşına uygun açıklamalar yapmaya gayret eden ve çocuğunun duygularını özgürce ifade etmesine olanak sağlayan anne babalar ve tüm bakımverenler, çocuğun psikolojik olarak sağlıklı büyüyebilmesi için ona en büyük desteği sağlamış olurlar.