Yenidoğan Bebek Bakımı Nasıl Olur? Baştan Sonra Ay Ay Bebek Bakımı

Bebek bakımı bebeğin ay ay gelişimi ile değişiklik göstermesidir. Bebek bakımı bebeğin beslenmesi, temizlenmesi, hastalanmaması için gerekli önlemlerin alınması konularını içerir.



Yenidoğan Bebek Bakımı Nasıl Olur?



İlk haftalarda emzirme düzensiz olmaktadır. Bebek her istediğinde emzirilmelidir. Her iki göğsü de eşit sürelerde emzirtmek önemlidir. Bebek günde 10 ile 12 kez kere emmesi gerekir. İlk aylarda dışkı sayısı oldukça fazladır. Anne sütü ile beslenen bebeklerin dışkıları cıvık olur. Bebeğin günde 6 kez idrar yapması gerekir. Bu durum düzenli beslenmenin olumlu sonucudur. Bebeğin altı sık sık değiştirilmelidir. Bebeğin cildi çok hassastır. Sık olarak alt değiştirmeme pişik sorununa yol açar. Göbek ve çevresinin temiz ve kuru kalması gerekir.



Göbeğin bezin dışında kalması gerekir. Göbek düştükten bir gün sonra banyo yaptırmalıdır. Cilde krem ya da yağ sürülmesi gerekmez. Bu krem ve yağlar bebeğin cildini tahriş eder. Uygun tırnak makası ile bebeğin tırnakları kesilmelidir. Bebeğin sırtüstü yatması gerekir. Oda ısısı oldukça önemlidir. Ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalıdır. Bebeğin yanına oldukça fazla ziyaretçi alınmamaya dikkat edilmelidir. Kalabalık ortamlar bebeği huzursuz edebilir.



Baştan Sonra Ay Ay Bebek Bakımı



İlk 6 ay bebek sadece anne sütü ile beslenmelidir. Anne sütü içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bebeğin gelişimine ve hastalıklardan korunmasına yardımcı olacaktır. Göbek bağı düşmeden bebek banyo edilmez. Nemli yumuşak bir bez ile cildi silinebilir. Göbek bağı düştükten sonra banyo edilmelidir. İlk aylarda bebeğe kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır. Bebek bu dönemde çok dışkı yapmaktadır.



Kullanılan bebek bezlerinin yumuşak ve tahriş etmemeyi sağlayan özellikte olmalıdır. 4. aydan itibaren bebek oldukça fazla hareket etmeye başlar. Bebeğin tırnakları düzenli olarak kesilmelidir. Bebek tırnakları ile yüzünü çizebilir. 6. aydan itibaren ek gıdaya geçiş dönemi başlar. Meyve püreleri ara öğün olarak bebeğe verilebilir.



Bebeğinizle konuşmak şarkılar söylemek duygusal gelişimi ve zeka gelişimi için oldukça önemli bir durumdur. Bebeğin banyosu ve beslenmesi oldukça önemlidir. Ayrıca kapalı ortamlarda ve kalabalık ortamlarda bebek fazla durmamalıdır. Bebeklerin bünyesi oldukça hassas olduğu için virüs ya da diğer bulaşıcı hastalıkları kolayca kapabilir.