10 maddede mendil kapmaca nasıl oynanır?

Mendil kapmaca oyununun kuralları

Oyun öncesi bir hakem ve bir de mendilci seçilmeli.

Oyuncular iki gruba ayrılmalı

İki grup arasında en az 2, en fazla 5 metre mesafe olmalı.

Mendil kapmaca oyununun taktikleri

Mendil yakalanmadan mendilcinin etrafına çizilen çemberin içerisine girmek yasaktır. O yüzden mendilciden mendili yakalamaya çalışırken şaşırtmaca yaparak rakibin çemberin içerisine girmesini sağlayarak oyunu kazanabilirsin.

Hızlı koşmalısın.

Rakibini şaşırtacak hamleler düşünmeli ve dikkatini dağıtmalısın.

Oyun nasıl oynanıyor?

1. Öncelikle hakem, mendilci seçilen oyuncuyu ortaya alır ve onun etrafına 1,5-2 metre yarıçapında bir çember çizer.

2. Diğer oyuncular mendilcinin sağı ve solunda, arka arkaya sıraya girerler.

3. Oyunun önemli bir parçası olan mendilci durduğu yerde eline bir mendil alarak mendili yukarı doğru kaldırır ve hafif bir biçimde tutarak aşağı sarkıtır.

4. Hakem düdük çalar. Düdük sesini duyar duymaz her iki gruptan en öndeki iki oyuncu mendili yakalamak için koşar.

5. Burada amaç mendili almak ve rakibi onu ebelemeden yerine geri dönmektir.

6. Her iki oyuncu da aynı anda mendilciye yaklaştıysa birbirlerini gözleyerek mendili kapmaya çalışırlar. Bu esnada karşıdaki oyuncunun dikkatini dağıtmaya çalışabilirsin.

7. Mendili kapıp yerine dönersen grubuna bir puan kazandırabilirsin.

8. Rakibini mendil yakalanmadan şaşırtıp çembere sokarsan grubuna yine bir puan kazandırabilirsin.

9. Mendili kaptıktan sonra rakibine yakalanırsan da karşı takım bir puan kazanmış olur.

10. Her grup üyesi yarıştıktan sonra en fazla puanı alan ekip oyunu kazanmış olur.