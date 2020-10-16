11 elli oyunu nasıl oynanır? Evde 11 elli oyunu oynamanın kuralları nelerdir?

Eğlence garantili olan bu oyun en az dört kişi oynanıyor. Oyunculardan birini ebe seçtikten sonra diğer oyuncular kaçmaya başlıyor.

Ebe olan oyuncu diğerlerinden birini yakalayıp 11’e kadar saymalı. Bu sırada yakaladığı oyuncu kaçamazsa o ebe olur eğer kaçarsa aynı kişi ebe olmaya devam eder. Oyun ebe, bütün oyuncuları yakalayana kadar devam eder.