14.01.2021 - 17:11 |
Babı düme oyunu nasıl oynanır? Evde babı düme oyunu nasıl oynanır?
Kendi kültürümüze ait sayısız sokak oyunu öğrendik bugüne kadar. Şimdi de sana Kıbrıs’ta oynanan ve ülkemizde de bazı yörelerde bilinen babı düme oyununu öğreteceğiz.
Bakalım, babı düme oyunu nasıl oynanıyor?
Oyunun Kuralları
Kız ve erkek çocuklar karışık olarak oynayabiliyor.
Oyuncular yüksek bir yere oturup ayaklarını uzatır.
Bir kişi ebe seçilir.
Ebe olan kişi ayakta kalır ve aşağıdaki tekerlemeyi okur.
Düme düme
Babi düme
Zemzeme iki
Hami düme
Aldır dedi
Puldur dedi
Çek ayacını topacıg.
Her kelimede bir ayağı işaret ederek ilerler. Tekerlemenin son hecesinde ebenin parmağı hangi oyuncunun ayağını işaret ederse o oyuncu işaret edilen ayağı toplar. Eğer oyuncu iki ayağını birden toplarsa kaybeder. Çünkü amaç ebenin işaret ettiği tek ayağı toplamaktır.
Oyunun sonunda ayağı uzatılmış kalan son kişi oyunu kazanır.