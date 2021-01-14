Babı düme oyunu nasıl oynanır? Evde babı düme oyunu nasıl oynanır?

Bakalım, babı düme oyunu nasıl oynanıyor?

Oyunun Kuralları



Kız ve erkek çocuklar karışık olarak oynayabiliyor.

Oyuncular yüksek bir yere oturup ayaklarını uzatır.

Bir kişi ebe seçilir.

Ebe olan kişi ayakta kalır ve aşağıdaki tekerlemeyi okur.

Düme düme

Babi düme

Zemzeme iki

Hami düme

Aldır dedi

Puldur dedi

Çek ayacını topacıg.

Her kelimede bir ayağı işaret ederek ilerler. Tekerlemenin son hecesinde ebenin parmağı hangi oyuncunun ayağını işaret ederse o oyuncu işaret edilen ayağı toplar. Eğer oyuncu iki ayağını birden toplarsa kaybeder. Çünkü amaç ebenin işaret ettiği tek ayağı toplamaktır.

Oyunun sonunda ayağı uzatılmış kalan son kişi oyunu kazanır.