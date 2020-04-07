Beş taş oyunu nasıl oynanır?

ÖNERİ: Bu oyunu taşla oynamak yerine özel olarak tasarlanmış oyun setiyle de oynayabilirsin.

Şimdi beş taş oyununun kuralları ve kısaca oynanışı hakkında biraz bilgi verelim.

Bu oyun, ister iki kişi istersen de iki grup arasında oynanabilir. Oyuna ilk başlayacak kişi ya da grup zar atarak veya kura ile seçilebilir. Başlayan taraf önce taşlardan biri eline alır ve taşı havaya atar. O taş düşmeden aynı eliyle diğer taşlardan birini eline alarak havadaki taşı da yakalar. Bunu tüm taşları toplayana kadar yapar.

Beş taşı da topladıktan sonra taşları yeniden yere atar. İlk taşı yine havaya atar. Bu sefer yerden iki taş alarak havadaki taşı tutar. Sonra da kalan iki taş için aynı şeyi tekrarlar.

Üçüncü atışta önce üç, sonra da kalan tek taşı alır. Dördüncü atışta dört taşı birden almak zorundadır.

Bu hamleler esnasında amaç hiçbir taşı yere düşürmeden oyunu tamamlamak. Sıradaki oyuncu yakalayamazsa kaybeder ve oyun hakkı diğer tarafa geçer.