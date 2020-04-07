07.04.2020 - 15:05 |
Bom oyunu nasıl oynanıyor? Bom oyununun kuralları nelerdir?
Oyunumuzun adı BOM. Adından da anlayacağın gibi çok zevkli bir oyun. Evde canın sıkıldığında ya da bahçede arkadaşlarınla eğlenmek istediğinde bu oyunu oynayarak çok eğlenebilirsin. Üstelik matematik becerilerin de gelişebilir.
Önce “bom oyunun kuralları neler?” onlara bakalım.
Kurallar
8-10 kişi olmalısınız
Oyuncular oturmalı ve bir halka oluşturmalı
Yan yana oturan oyuncular sırayla 1’den başlayarak saymaya başlasın. Sayarken 5, 10, 15 gibi 5 rakamının katlarına denk gelen sayılarda “BOM” denilmesi gerekir. Eğer sıra sendeyken “BOM” demeyi unutursan oyundan çıkarsın. Son oyuncu kalana kadar bu şekilde devam etmelisiniz.
ÖNERİ: Oyunu daha eğlenceli ve zor hale getirmek için 5’in katları yerine 6’nın, 7’nin ya da 9’un katlarıyla oynayabilirsiniz.