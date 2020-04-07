Bom oyunu nasıl oynanıyor? Bom oyununun kuralları nelerdir?

Önce “ bom oyunun kuralları neler ?” onlara bakalım.

Kurallar

8-10 kişi olmalısınız

Oyuncular oturmalı ve bir halka oluşturmalı

Bom oyunu nasıl oynanır?

Yan yana oturan oyuncular sırayla 1’den başlayarak saymaya başlasın. Sayarken 5, 10, 15 gibi 5 rakamının katlarına denk gelen sayılarda “BOM” denilmesi gerekir. Eğer sıra sendeyken “BOM” demeyi unutursan oyundan çıkarsın. Son oyuncu kalana kadar bu şekilde devam etmelisiniz.

ÖNERİ: Oyunu daha eğlenceli ve zor hale getirmek için 5’in katları yerine 6’nın, 7’nin ya da 9’un katlarıyla oynayabilirsiniz.