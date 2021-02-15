Gök boyamaca oyunu nasıl oynanır?

Oyunun kuralları

Önce oyuncular bir araya toplanmalı.

Büyük bir alan belirlenmeli ve ortaya kocaman bir daire çizilmeli.

Oyunculardan ebe olan eline top veya benzeri bir nesne alır. Bir diğer oyuncunun adını söyler ve topu bir noktaya atar. Adı söylenen oyuncu o topu yakalayana kadar diğer oyuncular onun dairesini boyamaya başlar.

Oyuncu topu alıp gelene kadar herkes kaçarsa o ebe olur. Ancak geldiğinde hala kendi dairesine dönemeyen varsa o ebe olur.