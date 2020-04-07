Gülmeye hazır mısın?

Komik, güldürücü ve kısa hikayelere “fıkra” deniliyor. Bizim kültürümüzde fıkra çok seviliyor ve anlatılıyor. Üstelik Nasreddin Hoca gibi çok ünlü ve komik bir fıkra karakterimiz olduğunu da bilmelisin. Nasreddin Hoca fıkralarının en önemli özelliği güldürürken günlük hayatımızla ilgili ders vererek doğruları öğretmeleri.

Şimdi seni Nasreddin Hoca’nın en sevilen fıkralarından biriyle baş başa bırakıyoruz.

Nasreddin Hoca yaşadığı şehrin ileri gelenleri tarafından yemeğe davet edilmiş. Giderken de günlük kıyafetlerini giymiş. Yemeğe davet edildiği eve girince herkesin çok şık ve süslü kıyafetler giydiğini fark etmiş. Üstelik, kimse onu karşılayıp, yemeğe davet etmemiş. Hoca hemen evine dönüp en pahal, en şık kürklü kıyafetini giyip davete geri dönmüş. Bu sefer onu görenler hemen önünde eğilip, masaya davet etmişler. En güzel yemekleri önüne koyup, onun yemeğe başlamasını beklemişler ama Hoca bir türlü başlamamış.

Hoca, sonra üzerindeki kıyafetin kollarını masaya sallayıp “Ye kürküm ye!” demeye başlayınca masadakiler:

– Hoca çok komiksin, kürk yemek yer mi?

Nasreddin Hoca hemen cevabını vermiş:

– Kürksüz beni adamdan saymadınız. İlgiyi gören kürküm, yemeği de o yesin.

Fıkrayı okuduktan sonra Nasreddin Hoca’nın verdiği dersi anladın mı? Bunu anne ve babana sorabilir, fikir alabilirsin.