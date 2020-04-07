İsim-şehir oyunu nasıl oynanır?

Oyun için gerekli malzemeler

Boş bir kâğıt

Bir cetvel

Kalem

Sözlük

Oyun öncesi yapman gerekenler

Öncelikle cetvelin yardımıyla aşağıdaki gibi İSİM-ŞEHİR-HAYVAN-BİTKİ-EŞYA-PUAN başlıklarıyla bir şema çizmelisin. Alt kısmı oyunu oynadıkça dolduracaksın.

Oyun için hazırladığın kâğıdı önüne al. Oyunculardan biri sessizce alfabenin harflerini saymaya başlasın. Oyunculardan bir diğeri ise ona “Dur” desin. Durduğu anda hangi harfte kaldıysa oyuna o harfle başlamalısınız.

Oyunculardan her biri ilgili başlığın altına o harfle başlayan kelimeler yazmalı. Örneğin harf “A” ise İsim için Ahmet, şehir için Ankara, bitki için ayva, eşya için ampul yazabilirsin.

Tüm başlıkları ilk tamamlayan “bitirdim” diye bağırır ve diğerleri bitirene kadar onlara bir süre verir. Süre sonunda tüm oyuncular cevaplarını birbiriyle karşılaştırır. Aynı başlığa birden fazla kişi aynı cevabı verirse o cevap 5 puan alır, herkes farklı cevap verdiyse 10 puan alır. Eğer karşındaki ona verilen sürede bir başlığa cevap vermez ya da yanlış bir bilgi yazarsa sen 20 puan alırsın. Karşılaştırma bitince puanlar toplanır ve en çok puan alan o eli kazanır. Bu alfabenin tüm harfleri bitene kadar oynanabilir.

NOT: Eğer yazılan kelimeden emin değilsen sözlükten yararlanabilir, yeni kelimeler öğrenebilirsin.