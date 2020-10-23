Karışık turşu yapalım!

Önce ihtiyacın olan malzemeleri sıralayalım:

Biber

Patlıcan

Domates

Salatalık

Lahana

Havuç

Sirke

Su

Deniz veya kaya tuzu

Nohut

Sarımsak

Yapılışı

Önce bir litre suya bir çay bardağı sirke ve 2,5 çorba kaşığı deniz veya kaya tuzu koymalısın.

Yapmak istediğin ölçüye göre cam bir kavanoz boyu belirlemeli ve onu güzelce temizledikten sonra turşunu yapmaya başlamalısın.

Sebzeleri güzelce yıkadıktan sonra küçük parçalara bölmelisin. Her sebzeyi birbirine yakın büyüklükte doğramalısın.

Kavanozun dibine nohutları dizmelisin. Bu turşunun daha çabuk mayalanmasını sağlarmış.

Sebzeleri kavanoza, aralarında boşluk kalmayacak şekilde sıkıştırarak dizmelisin. Aralara sarımsak koymalısın.

En son hazırladığın sulu karşımı da üzerine döküp kavanozun kapağını sıkıca kapamalısın.

Turşuyu güneş almayacak bir yerde 10 gün beklettikten sonra açıp yemeğe başlayabilirsin.





Tüyolar:

Sebzeleri ne kadar sıkı dizersen görüntüsü ve tadı o kadar iyi olur.

Dilersen turşuna dereotu ve maydanoz da koyabilirsin.